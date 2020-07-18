Медведчук: Германия и Франция первыми будут возражать против включения крымского вопроса в минские переговоры

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Германия и Франция первыми будут возражать против включения крымского вопроса в минские переговоры. Об этом в интервью четырем украинским каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Когда вы зададите мне вопрос по поводу изменений в Конституции Крыма – то это особая категория. Крым, по Конституции Украины, по действующему законодательству - это территория Украины. Но юрисдикция там сегодня работает – российская. На украинской земле. И то, что они приняли изменения в Конституцию, это говорит о том, что те, кто ожидали, что власть поменяется, но ничего не делали, как например, Турчинов, который ничего не делал, и должен нести уголовную ответственность вместе с Яценюком за то, что они допустили в феврале-марте 14-го года подобные трансформации Крыма. Так же можно и в будущем: вот мы включим Крым в минские переговоры, хотя это никакого отношения не имело", - отметил политик.

Медведчук уточнил, что более того, первый, кто будет возражать, даже не Россия, а Германия и Франция.

"Вот мы будем думать, как вернуть эти территории. А сейчас, получается, по Конституции, думать нельзя. И наше признание, что это Украина, остается только нашим признанием. И неизвестно, каким образом может быть по-другому. Ну, разве как заявил г-н Кулеба в одном из интервью: "мы еще не готовы для того, чтобы провести силовой вариант деоккупации". Не хочу оскорблять государственного деятеля, но здесь не вопрос политический или юридический – здесь вопрос больше по одной из отраслей области здравоохранения. Это уже точно к врачам", - резюмировал политик.