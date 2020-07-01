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Медведчук: Гарантировать права русскоязычного населения может Конституционный суд

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Гарантировать права русскоязычного населения, как и гарантировать исполнение Конституции, может один механизм – обращение в Конституционный суд.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.  

"Вы знаете, гарантировать права русскоязычного населения, как и гарантировать исполнение Конституции, у нас есть один механизм. Этот механизм называется "обращение в Конституционный суд". И "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую я представляю, активно использует это право и  эту возможность, и мы по всем принципиальным вопросам, в том числе и тем вопросам, которые были приняты на законодательном уровне и нарушают нормы основного закона, то есть Конституции, мы обращаемся в Конституционный суд", – заявил политик.

А насколько это эффективно, подчеркнул Виктор Медведчук, станет известно со временем.

"Потому что других механизмов нет в правовом государстве, если мы действительно правовое государство", – добавил он.

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Как сообщали ранее, "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что добьется прекращения дискриминации русского языка в Украине. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте политсилы.

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