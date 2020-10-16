Медведчук: Европейскую вакцину от коронавируса в Украину смогут поставить не раньше второй половины 2021 года, а производство российской уже налажено

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина сможет получить европейскую вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года, а производство российской уже налажено. Об этом заявил в интервью четырем украинским телевизионным каналам председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Вы что, хотите сказать, что сегодня Россия допустила это медицинское средство для того, чтобы умирали люди? Для того, чтобы это было бутафорией? Именно поэтому сегодня вакцинировались многие руководители правительства, министры, руководители регионов, руководство Министерства обороны, о чем сказал Путин в беседе со мной? Это что, провокация со стороны РФ? Почему сегодня так примитивно и так безмозгло оценивают ее в Украине, эту вакцину?" - сказал он.

"Более того, ЕС же уже заявил, что возможная вакцина, которая будет распространяться и которую могут поставить в Украину, - это вторая половина 21-го года. А что в России? Заявление официальное правительства. В ноябре будет произведено 800 тыс. вакцин, в декабре - 1,5 млн, в январе - 3,5 млн, и с марта месяца производство вакцины ежемесячное будет составлять 15 млн доз. 15 млн доз. Неужели сейчас не надо вести переговоры о закупке этой вакцины? Я думаю, что министру здравоохранения, как и другим умникам от этой системы, как и умникам во власти, надо было занять другую позицию. Да, любое средство, в данном случае вакцина от коронавируса, в связи с изменениями в закон, которые мы вносили в марте в вопросах борьбы с коронавирусом, мы определили, что средства, которые зарегистрированы на территориях США, ЕС, Китая и некоторых других стран - они могут без регистрации применяться на территории Украины. Россия не попадает под эти страны. Это была стратегическая ошибка и ВР, и власти в целом Украины", - указал народный депутат.

Он посоветовал украинскому правительству: "Заявите о том, что да, эта вакцина надо чтобы прошла этап регистрации в Украине, для того, чтобы ее применять. Пойдите по этому пути. Начните переговоры, о чем сказал президент России, "да, официальной власти необходимо обратиться, и мы начнем переговоры по поставкам". Но перед этим предшествовал разговор, в том числе и президента с представителями правительства, возможны ли поставки в Украину. Ему сказали: "Да, поставки в Украину вакцины для борьбы в целях защиты здоровья украинских граждан возможны". Почему же мы этого не делаем? Почему мы не идем по этому пути, а ждем какой-то вакцины, которая, может быть, появится. И в это время мы слышим сообщения нескольких американских компаний, которые отказались на стадии испытаний вакцины, так как, видимо, результат был негативным".

"Ну и потом, это уже общеизвестный факт, я публично об этом сказал, что я и моя семья вакцинировались. И эта вакцина дала свой результат. Какой? Я приехал в Украину и сдал анализ крови, в Украину, я подчеркиваю, в Украине, не в России. И мне дали справку, которая свидетельствует о следующем факте, где указано, то есть количество, титры антител у меня в крови, а справа есть такой справочный материал, в этом же документе, который выдают украинские учреждения здравоохранения, о том, что до 10 единиц антител - результат негативный, то есть нет защищающей реакции на коронавирус в организме и крови, с 10 до 12 - результат сомнительный, свыше 12 - результат положительный, противодействие коронавирусу. Мой результат - 58,77. То есть это свидетельство того, насколько действует вакцина. Насколько она сегодня является эффективной. И поэтому, конечно же, кроме возмущения, кроме непонимания и какой-то дикой грусти, заявления господина Зеленского и его команды не вызывают ничего", - подчеркнул Медведчук.

По его словам, "вместо того, чтобы думать, как спасать людей, как вести переговоры о вакцине, начинают рассказывать, что это российская, начинают рассказывать о том, что Россия - агрессор, я возвращаюсь к первой нашей теме. Но при этом сегодня Россия для Украины - это второй партнер по торгово-экономическим отношениям, потому что Китай по итогам уже 2020 года вышел на первое. Значит, торговать с Россией можно, продавать отдельные виды продукции можно, закупать продукцию по импорту можно, а вакцины - нельзя. Почему? Это политическая позиция? Извините, но на кону жизнь людей, здоровье людей, массовые заболевания. Выведите ситуацию, когда в последние дни уже приближается в день количество заболевших к шести тысячам, когда умирает уже 100 человек в день. Разве это не звон колоколов, который требует от власти реальных конкретных действий? Более того, когда эти действия готовы к тому, чтобы их можно было реализовать и эту вакцину поставить сегодня в Украину для того, чтобы защитить украинских граждан", - резюмировал парламентарий.

Как сообщалось, 6 октября председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава России эту инициативу поддержал.