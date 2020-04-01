Медведчук: Емец требовал вводить чрезвычайное положение, в то время как Шмыгаль был резко против

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Когда Илья Емец заявил публично о том, что надо вводить чрезвычайное положение, премьер-министр Шмыгаль заявил, что он категорически против.

На это во время интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" обратил внимание председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Народный депутат напомнил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" еще в середине марта заявляла о том, что поддерживает введения в Украине ЧП, поскольку это эффективный международный опыт борьбы с эпидемиями.

В то время политик подчеркнул, что бороться с эпидемией, когда фактически власть в стране отсутствует, отсутствует ее авторитет, отсутствует монополия на применение физической силы, очень сложно.

"Когда дискутировалась тема о ЧП, то многие из тех, кто выступает на эту тему, не владеют этим вопросом. ЧП предусмотрено специальным законом, вводится указом президента, подтвержденным ВР в течение 48 часов. ЧП и основания для него есть разные. Есть эпидемия, то, что имеет место сегодня, а есть попытка неконституционного захвата власти. Есть попытка вооруженного захвата власти. Во всех этих случаях может быть введено ЧП. Мы сейчас говорим о ЧП, связанном с эпидемией и борьбой с этой эпидемией коронавируса. А это разные вещи. Это отсутствие комендантского часа, отсутствие влияния на СМИ, отсутствие закрытия тех или иных организаций или предприятий", – отметил Медведчук.

Политик добавил, что это режим жесткости власти, но именно он поможет принять те меры, которые необходимы для борьбы с эпидемией.

"Китай смог справиться с этим, потому что авторитарность режима, и меры, которые принимались – они были неукоснительно выполнены. А в Италии этого не было, потому что правда, там при власти популисты. Потому что власть не навязывала позицию жесткости, а она должна была это делать, в интересах людей и охраны их здоровья. Поэтому нет и эффекта в США. Мы не можем говорить, что в этом виновата демократия. Мы говорим, что в условиях развитой демократии нужны другие меры. Они должны быть кардинальными и на эти меры должна быть способна власть. Она должна решительно ударить по столу, принять решение, и потом объясняться перед людьми, зачем они это делали. Но в том случае, если они уверены в своих решениях. Если они знают выход из ситуации, если они видят не просто луч в темном царстве, а они знают, что этот путь приведет к победе. А победа в борьбе с эпидемией – это сохранение жизней наших людей", – сказал Медведчук.

Он добавил, что сохранить жизнь людей хотел и Илья Емец, настаивая на том, что в Украине надо вводить чрезвычайное положение.

"Ведь почему произошел один из скандалов, когда Емец заявил, публично, о том, что надо вводить ЧП, а премьер-министр Шмыгаль заявил, что он категорически против. "Отзови свое заявление, не делай этого" – это не единство власти, это ее отсутствие. Я склонен доверять опыту Емца, а не опыту Шмыгаля, у которого он напрочь отсутствует. Я уже не говорю о его профессиональных способностях, как и в целом команды правительства", – подытожил Медведчук.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

В частности, решение об увольнении Ильи Емца поддержал 271 депутат. Решение об увольнении Игоря Уманского - 249 депутатов.