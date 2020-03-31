Медведчук: Емца цинично сняли с должности министра по указанию МВФ и внешних хозяев Украины

Виктор Медведчук. Фото: Оппозиционная платформа - За жизнь

Илью Емца цинично сняли с должности министра здравоохранения по указанию Международного валютного фонда и внешних хозяев Украины.

Такое мнение в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время телефонного включения выразил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"...Большинство "Слуги народа" вместе с другими фракциями сделали все, чтобы снять истинного профессионала, человека, который знает, что такое сфера здравоохранения, человека, который организовывал систему здравоохранения в стране в течение 30 лет. Этого человека цинично сняли, освободили от занимаемой должности, по указанию МВФ, по указанию внешних хозяев Украины", - отметил политик.

При этом Виктор Медведчук добавил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" голосовала в Раде, когда считала, что есть вопросы, которые необходимо рассмотреть. "Это закон, который направлен на борьбу с коронавирусом, это закон направленный на утверждение руководителя МОЗ, потому что мы понимаем, что в этих условиях борьбы с эпидемией коронавируса страна не может остаться без руководителя", - уточнил политик.

Напомним, 30 марта народные депутаты Украины во время утреннего внеочередного заседания Верховной Рады Украины рассмотрели кадровые вопросы. В частности, уволили с постов министров Илью Емца и Игоря Уманского, а также назначили их приемников, но со второго раза.