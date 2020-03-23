Медведчук: Экономические потери от мер по противодействию пандемии коронавируса могут серьезно превысить потери от самой пандемии
Экономические потери от мер по противодействию пандемии коронавируса могут серьезно превысить потери от самой пандемии. Об этом говорится в заявлении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и народного депутата Виктора Медведчука, размещенном на сайте политсилы.
Приводим его текст дословно:
К вечеру 22 марта в Украине было официально зарегистрировано 73 случая заражения Covid-19. Из них 3 – смертельных.
Понятно, что реальные масштабы заболевания и смертности намного выше, и распространяться болезнь начала гораздо раньше. На Западной Украине резкий всплеск числа заболеваний пневмонией фиксируется уже с января нынешнего года, после того как домой на рождественские и новогодние праздники массово возвращались "заробитчане" из Европы. Но связать это с Covid-19 разрушенная в результате "реформы" медицина и медицинская наука не смогли.
Ситуация в странах Европы, когда смертность от нового вируса исчисляется тысячами, причем за сутки может достигать нескольких сотен человек, показывает, что меры противодействия пандемии на ее ранних стадиях оправданы и должны быть достаточно жесткими.
Но жесткость должна быть разумной. Этого украинская власть продемонстрировать не смогла. Наряду с вполне целесообразными мерами были приняты и такие, потери от которых (и не только экономические, но и человеческие) могут многократно превысить потери от самой пандемии. Приведем лишь один пример: как сообщил 20 марта президент Торгово-промышленной палаты Украины Г. Чижиков, из-за карантина остановили работу 600–700 тыс. (!) предприятий.
Понятно, что украинская власть и ранее не располагала финансовыми возможностями по противодействию пандемии, которыми располагают страны с намного более сильной экономикой. И речь не только о США, которые выделили непосредственно на борьбу с коронавирусом $8,3 млрд и еще $100 млн на эти цели предоставили Китаю.
У нас же Кабинет министров 11 марта выделил 100 млн грн на закупку товаров индивидуальной защиты и запретил экспорт масок, респираторов.
Понятно, что возможности Украины в этом отношении по сравнению с США просто ничтожны. И ситуация еще ухудшилась в результате бюджетного провала начала 2020 года. Украина и без коронавируса стояла перед необходимостью секвестра.
В этой ситуации правительство приняло катастрофическое решение – переложить основные расходы по борьбе с пандемией на местные бюджеты и бизнес, прежде всего малый и средний.
Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" подсчитала, что из-за коронавируса и мер, которые принимаются в стране в связи с его распространением, местные бюджеты потеряют 15,6 млрд грн. А ведь в ходе так называемой децентрализации огромная часть социальных расходов была "сброшена" на местные бюджеты. Безграмотное решение правительства приведет в том числе к колоссальным социальным потерям на местном уровне.
Предусмотрены некоторые позитивные налоговые послабления и ограничения административного давления на малый и средний бизнес, на ФОПы. Но эффект от этого сводится практически к нулю, поскольку от принятых мер по борьбе с пандемией в огромной мере пострадают розничная торговля и сфера услуг. А они преимущественно представлены именно предприятиями малого и среднего бизнеса, ФОПами.
Ограничение транспортных перевозок – вполне разумная мера. Она применена во многих странах как в транспортном сообщении между странами, так и внутри них. Но нигде она не доведена до такого абсурда, как в Украине.
Могут серьезно пострадать украинские авиакомпании, которые и до этого несли серьезнейшие потери от прекращения авиасообщения с РФ. Но практически полное прекращение пассажирского авиасообщения может поставить на грань банкротства или даже привести к нему в том числе и крупные авиакомпании.
Абсурдом выглядит и прекращение работы метрополитена в трех крупнейших городах Украины. А как людям добираться до работы? Ведь в дистанционном режиме может работать абсолютное меньшинство населения. В Киев сотни тысяч работников ежедневно приезжают из области, теперь они фактически отрезаны от города, в том числе из-за прекращения движения электричек. Как и левый берег города – от правого.
Станции метро закрываются и в Лондоне. До 40 станций в сети лондонского метро должны быть закрыты из-за коронавируса. Но в Лондоне 270 станций метро, остановка части из них создает лишь небольшие трудности для жителей. В Киеве же остановка метрополитена фактически привела к транспортному коллапсу. Кто посчитает число жертв от того, что медики просто не смогли доехать до работы? Власти Харькова просят правительство возобновить работу метрополитена. Безрезультатно.
Количество пассажиров ограничено в маршрутках, автобусах, трамваях и троллейбусах. Но кто будет контролировать это? Поэтому общественный транспорт просто набит пассажирами. Людям ведь надо работать, получать зарплату, кормить семьи.
Количество абсурдов "борьбы с пандемией" можно перечислять долго. Но возникает вопрос: кому это выгодно? Ответ на него дал новоиспеченный премьер.
Премьер-министр Д. Шмыгаль поручил разработать законопроект, который позволил бы президенту вводить чрезвычайное положение в стране без согласования Верховной Рады или вообще дать право органам государственной власти "делегировать" друг другу свои полномочия.
Раньше в стране был премьер-юрист, который ничего не понимал в экономике. Теперь – премьер-экономист, который, видимо, ничего не слышал о праве и о том, что в стране все еще есть Конституция, к грубейшему нарушению которой он призывает. Их объединяет одно: это неизвестные стране люди, в биографии которых нет ничего такого, что позволяло бы им претендовать на пост премьера.
Возникает вопрос к президенту: ну и где он, обещанный премьер – "гуру экономики, который никогда не был в политике, независимый, сильный человек, с профессиональным образованием, которого уважают в Украине и на Западе"? На основе каких критериев глава государства реально выбирает кандидатов в премьеры?
Возможно, президент под шумок борьбы с пандемией хотел пропихнуть через ВР земельный закон, который отвергает абсолютное большинство украинских граждан. Пока не получилось. А вот вина за негативные последствия ущерба, который нанесет такая "борьба" с пандемией коронавируса, ляжет именно на президента. В Украине главная ответственность за решение основных проблем традиционно возлагается на президента. Не будет исключения и в этом случае. Тем более что Зеленский сегодня – и правительство, и парламент, и местные администрации.