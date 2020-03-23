Медведчук: Экономические потери от мер по противодействию пандемии коронавируса могут серьезно превысить потери от самой пандемии

Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Экономические потери от мер по противодействию пандемии коронавируса могут серьезно превысить потери от самой пандемии. Об этом говорится в заявлении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и народного депутата Виктора Медведчука, размещенном на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

К вечеру 22 марта в Украине было официально зарегистрировано 73 случая заражения Covid-19. Из них 3 – смертельных.

Понятно, что реальные масштабы заболевания и смертности намного выше, и распространяться болезнь начала гораздо раньше. На Западной Украине резкий всплеск числа заболеваний пневмонией фиксируется уже с января нынешнего года, после того как домой на рождественские и новогодние праздники массово возвращались "заробитчане" из Европы. Но связать это с Covid-19 разрушенная в результате "реформы" медицина и медицинская наука не смогли.

Ситуация в странах Европы, когда смертность от нового вируса исчисляется тысячами, причем за сутки может достигать нескольких сотен человек, показывает, что меры противодействия пандемии на ее ранних стадиях оправданы и должны быть достаточно жесткими.

Но жесткость должна быть разумной. Этого украинская власть продемонстрировать не смогла. Наряду с вполне целесообразными мерами были приняты и такие, потери от которых (и не только экономические, но и человеческие) могут многократно превысить потери от самой пандемии. Приведем лишь один пример: как сообщил 20 марта президент Торгово-промышленной палаты Украины Г. Чижиков, из-за карантина остановили работу 600–700 тыс. (!) предприятий.

Понятно, что украинская власть и ранее не располагала финансовыми возможностями по противодействию пандемии, которыми располагают страны с намного более сильной экономикой. И речь не только о США, которые выделили непосредственно на борьбу с коронавирусом $8,3 млрд и еще $100 млн на эти цели предоставили Китаю.

У нас же Кабинет министров 11 марта выделил 100 млн грн на закупку товаров индивидуальной защиты и запретил экспорт масок, респираторов.

Понятно, что возможности Украины в этом отношении по сравнению с США просто ничтожны. И ситуация еще ухудшилась в результате бюджетного провала начала 2020 года. Украина и без коронавируса стояла перед необходимостью секвестра.

В этой ситуации правительство приняло катастрофическое решение – переложить основные расходы по борьбе с пандемией на местные бюджеты и бизнес, прежде всего малый и средний.

Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" подсчитала, что из-за коронавируса и мер, которые принимаются в стране в связи с его распространением, местные бюджеты потеряют 15,6 млрд грн. А ведь в ходе так называемой децентрализации огромная часть социальных расходов была "сброшена" на местные бюджеты. Безграмотное решение правительства приведет в том числе к колоссальным социальным потерям на местном уровне.

Предусмотрены некоторые позитивные налоговые послабления и ограничения административного давления на малый и средний бизнес, на ФОПы. Но эффект от этого сводится практически к нулю, поскольку от принятых мер по борьбе с пандемией в огромной мере пострадают розничная торговля и сфера услуг. А они преимущественно представлены именно предприятиями малого и среднего бизнеса, ФОПами.

Ограничение транспортных перевозок – вполне разумная мера. Она применена во многих странах как в транспортном сообщении между странами, так и внутри них. Но нигде она не доведена до такого абсурда, как в Украине.

Могут серьезно пострадать украинские авиакомпании, которые и до этого несли серьезнейшие потери от прекращения авиасообщения с РФ. Но практически полное прекращение пассажирского авиасообщения может поставить на грань банкротства или даже привести к нему в том числе и крупные авиакомпании.

Абсурдом выглядит и прекращение работы метрополитена в трех крупнейших городах Украины. А как людям добираться до работы? Ведь в дистанционном режиме может работать абсолютное меньшинство населения. В Киев сотни тысяч работников ежедневно приезжают из области, теперь они фактически отрезаны от города, в том числе из-за прекращения движения электричек. Как и левый берег города – от правого.

Станции метро закрываются и в Лондоне. До 40 станций в сети лондонского метро должны быть закрыты из-за коронавируса. Но в Лондоне 270 станций метро, остановка части из них создает лишь небольшие трудности для жителей. В Киеве же остановка метрополитена фактически привела к транспортному коллапсу. Кто посчитает число жертв от того, что медики просто не смогли доехать до работы? Власти Харькова просят правительство возобновить работу метрополитена. Безрезультатно.

Количество пассажиров ограничено в маршрутках, автобусах, трамваях и троллейбусах. Но кто будет контролировать это? Поэтому общественный транспорт просто набит пассажирами. Людям ведь надо работать, получать зарплату, кормить семьи.

Количество абсурдов "борьбы с пандемией" можно перечислять долго. Но возникает вопрос: кому это выгодно? Ответ на него дал новоиспеченный премьер.

Премьер-министр Д. Шмыгаль поручил разработать законопроект, который позволил бы президенту вводить чрезвычайное положение в стране без согласования Верховной Рады или вообще дать право органам государственной власти "делегировать" друг другу свои полномочия.

Раньше в стране был премьер-юрист, который ничего не понимал в экономике. Теперь – премьер-экономист, который, видимо, ничего не слышал о праве и о том, что в стране все еще есть Конституция, к грубейшему нарушению которой он призывает. Их объединяет одно: это неизвестные стране люди, в биографии которых нет ничего такого, что позволяло бы им претендовать на пост премьера.

Возникает вопрос к президенту: ну и где он, обещанный премьер – "гуру экономики, который никогда не был в политике, независимый, сильный человек, с профессиональным образованием, которого уважают в Украине и на Западе"? На основе каких критериев глава государства реально выбирает кандидатов в премьеры?

Возможно, президент под шумок борьбы с пандемией хотел пропихнуть через ВР земельный закон, который отвергает абсолютное большинство украинских граждан. Пока не получилось. А вот вина за негативные последствия ущерба, который нанесет такая "борьба" с пандемией коронавируса, ляжет именно на президента. В Украине главная ответственность за решение основных проблем традиционно возлагается на президента. Не будет исключения и в этом случае. Тем более что Зеленский сегодня – и правительство, и парламент, и местные администрации.