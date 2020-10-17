Медведчук допустил совместное производство в Украине российской вакцины от коронавируса

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Украине можно наладить совместное производство российской вакцины от коронавируса.

Об этом заявил в интервью четырем украинским телевизионным каналам председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Дело в том, что уже есть предварительные договоренности Китая, Индии и Бразилии. Вы понимаете, что – Китая, Индии и Бразилии о совместном производстве вакцины, российской вакцины. Это разве не пример, что и другие страны могут поступать таким образом, в том числе и Украина? Поэтому, конечно же, я считаю, что это возможно. Да, надо вести переговоры и надо на этот счет договариваться. А возвращаясь к тому, что вы сказали по поводу оценки моих действий, вы понимаете, в чем дело: мне кажется, в этом и заключается вот эта глубокая ограниченность человека, который употребляет подобные термины в отношении того, когда речь идет о жизни и здоровье наших граждан. Поэтому можно по-разному воспринимать, знаете", - сказал он.

"По поводу того, что есть политика, есть экономика, есть политика и есть здравоохранение, но когда реально идет речь о том, что есть вакцина, ее можно закупить, с ее помощью можно бороться с коронавирусом, что является самым страшным сегодня фактически заболеванием во всем мире, для всех стран, и в это время даются подобные оценки. Я привык к таким оценкам. Более того, когда эти оценки не просто ограничены, а еще идут от людей ограниченных в тех вопросах, в которых они не понимают, - для меня это абсолютно нормально", - указал парламентарий.

По его словам, "в одном из вопросов уже прозвучало, что более 50 стран обратились к России с целью закупки вакцин, и заказ вот от этих стран по закупке вакцин составляет – вдумайтесь в цифру! – миллиард двести миллионов доз. Миллиард двести миллионов доз. Это шестая часть населения земного шара. Шестая часть населения земного шара. Это разве не показатель того, где думают о людях, где пытаются наладить эффективную борьбу с коронавирусом, а где занимаются исключительно политикой, причем не понимая в том, что собой представляет политика. Потому что политика – это и есть интересы людей. Насколько эти интересы соблюдены в одних и других действиях, эту оценку дадут люди. И люди будут оценивать, кто был прав, а кто – не совсем".

"Поэтому у меня не просто творческое, у меня абсолютно спокойное отношение к подобным высказываниям по одной простой причине: человек имеет право на критику и на какого-либо рода высказывания в отношении того, что кто-то что-то делает неправильно в том случае, если он сам поступает правильно, если он сам своими действиями доказал о том, что он на своем месте или делает то, что необходимо людям и стране. В отношении этого человека я могу сказать утвердительно: он ничего такого еще не сделал, и самое главное – ничего такого не делает для того, чтобы продемонстрировать, что его действия и его слова представляют то, что является интересом украинского народа", - объяснил Медведчук.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что Украина сможет получить европейскую вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года, а производство российской уже налажено.