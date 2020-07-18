Медведчук: Для Зеленского и его команды одобрение МВФ важнее защиты интересов украинского народа

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук 112.ua

Для президента Владимира Зеленского и его команды одобрение Международного валютного фонда важнее защиты интересов украинского народа. Об этом в интервью четырем украинским каналам заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Но у меня где-то закрадывается там дальняя мысль, такая далекая, о том, что власть не рассчитывала, что она сможет получить последующий транш. Если анализировать практику работы власти и МВФ, то обычно получали первый транш, а потом переходили к обсуждению новых программ с новыми траншами.

Однако то, что подписали такую удавку на шее украинского народа, то, что поставили свои подписи с целью, что они будут это делать, это же не просто нарушение интересов нашей страны, это преступление против украинского народа. Потому что я снова возвращаюсь – в правительстве 80% ориентируются не на Зеленского и не на интересы Украины, а на интересы международных финансовых организаций. В парламенте достаточно сил, которые тоже исповедуют такую ориентацию. И может быть, на каком-то этапе даже то, что будет пытаться сделать президент, у него не получится, потому что им будут диктовать оттуда, что и как надо делать", - отметил политик.

При этом Медведчук подчеркнул, что Украина не должна идти на поводу у международных финучреждений.

"И поэтому, когда мы говорим о МВФ и о его "хотелках", то, конечно же, в этих условиях мы не должны были этого делать. Но у нас, обратите внимание, в бюджете, в расходной части в течении этого года – часть мы уже выплатили, как я сказал, – записано 490 млрд грн на обслуживание и возврат внешних долгов. Вдумайтесь в это! Это страшная цифра на фоне того, что вся расходная часть составляет 1,2 триллиона, а доходная, я уже говорил, 975 млрд. И вот эта картина – она ужасающая", - резюмировал политик.

Напомним, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обратился с новым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем оппозиционный политик указывает главе государства, что меморандум, который был подписан с МВФ, не поможет нашей стране, а наоборот, передал "западным хозяевам" полноту власти практически во всех сферах страны.