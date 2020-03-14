Медведчук: Дискриминирующий закон о среднем образовании, подписанный президентом, должен быть отменен Конституционным Судом

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Подпись президента под законом "О полном общем среднем образовании", который вводит дискриминационную по отношению к русскоязычным гражданам норму о языке образования, – это предательство интересов, надежд и чаяний миллионов украинцев, которые во втором туре голосовали за Владимира Зеленского. Это еще одно подтверждение того, что между политикой Порошенко и Зеленского нет никакой разницы.

Об этом говорится в заявлении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, опубликованном на сайте политсилы.

"Зеленский, который, обращаясь к Порошенко, ровно год назад пафосно заявлял: "Прошу вас уважать народ. И если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски – отцепитесь. Отстаньте от них. На законных основаниях дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну..." – нарушил свое обещание. И предал миллионы русскоязычных граждан, которые проголосовали за него на президентских выборах", - говорит политик.

Как он утверждает далее, разделяя украинцев на несколько сортов в зависимости от того, на каком языке они говорят и разделяя страну, Зеленский продолжает идти на поводу у радикалов.

"Цинизм высшей пробы: руководствуясь желанием угодить ура-патриотическому меньшинству, "президент большинства" подписал закон, который нарушает статьи 10, 11, 22, 24, 53 Конституции Украины и который уже раскритиковала Венецианская комиссия, порекомендовав пересмотреть положения, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС", - отметил политик.

По его словам, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет обращаться в Конституционный Суд с требованием отменить этот позорный националистический закон".

"Мы стояли и будем стоять на защите прав и свобод граждан Украины, в том числе права говорить и обучаться на родном языке", - подчеркнул политик.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О среднем образовании", который должен помочь воплотить образовательную реформу, которая была начата в 2017 году.

До этого Виктор Медведчук заявлял, что украинская власть должна остановить ура-патриотический реванш.