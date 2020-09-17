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Медведчук: Действия украинской власти свидетельствуют о выходе из соглашений о режиме прекращения огня на востоке

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Действия украинской власти свидетельствуют о выходе из соглашений о режиме прекращения огня и перемирия от 22 июля 2020 года.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины, который транслировал телеканал ZIK, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Парламентарий отметил, что народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура поступил правильно, внеся проект постановления об изменении в постановлении от 15 июля в отношении проведения выборов на Донбассе.

"Это очень важные изменения, как и само постановление от 15 июля. Почему? Потому что вопрос сегодня сводится к тому, что это камень преткновения в вопросах дальнейших минских переговоров. Более того, последние встречи в "нормандском формате", имеется в виду, советников глав государств, а также ТКГ, продемонстрировали, что есть позиция. Она принципиальная со стороны представителей ОРДЛО – Донецка, Луганска, а также Москвы в отношении того, если не будет изменено постановление, а там вопрос в первую очередь стоит о пункте 4, где приведены условия, при которых возможны вообще, априори выборы на неконтролируемой территории Донбасса. То есть то, что прописано конкретно в Минских соглашениях", – сказал Виктор Медведчук.

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Народный депутат считает, что, если этот пункт не будет изменен или отменен, это будет означать то, что поставлен крест на Минских соглашениях.

"Сегодня этот вопрос является №1. Более того, как известно из хода обсуждения в трехстороннем формате, вчера на контактной группе и ОРДЛО, и РФ поставили вопрос, что никаких действий не может иметь место, пока этот пункт не будет изменен или отменен – постановления ВРУ от 15 июля 2020 года.

Более того, это касается вопросов обмена, что вызывает огромное сожаление. Это касается, в том числе, и вопросов несоблюдения с украинской стороны, как утверждают представители ОРДЛО, мирных соглашений об установлении режима прекращения огня от 22 июля. Фактически вчера стороны, все, кроме украинской, заявили о том, что подобный отказ от вопросов инспекции, а также от вопросов изменения соответствующего пункта постановления ВРУ означает, что Украина вышла из соглашений о режиме прекращения огня и перемирия от 22 июля 2020 года", – сказал Виктор Медведчук.

А это, продолжил парламентарий, является крайне негативным и отрицательным для нашей страны.

"Я считаю, что делегация наша не справилась в данном случае с задачей. Я думаю, что эти действия делегации – они диктуются президентом Зеленским, у которого, на мой взгляд, и я в этом уверен, отсутствует политическая воля на мирное урегулирование на Донбассе. Поэтому такие последствия. Поэтому сегодня мы имеем тот факт, который не приближает, а наоборот – отдаляет нас от мира на Донбассе", – резюмировал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщали ранее, Виктор Медведчук заявлял, что деятельность украинской делегации в ходе переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины можно оценить как полный провал.

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