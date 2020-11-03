Медведчук: Действия президента, СНБО и Кабмина в отношении неисполнения решения КСУ подпадают под действие уголовного законодательства

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Законопроект, который подан президентом Владимиром Зеленским в отношении роспуска Конституционного суда, прекращения полномочий судей Конституционного суда, является сегодня по всем правовым оценкам конституционным переворотом, грубым нарушением действующего законодательства, а именно Основного закона. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук во время брифинга в Верховной Раде Украины.

Он напомнил, что Конституция не предполагает возможности прекращения полномочий судей Конституционного суда, за исключением того и тех оснований, которые прямо предусмотрены в ст 149.

"То есть, это решение может быть принято во время выполнения полномочий судьями Конституционного суда только двумя третями, как минимум голосов, от конституционного состава Конституционного суда. Никаких других оснований для роспуска суда, для прекращения полномочий не существует. На это прямо было указано в письме Венецианской комиссии, адресованном председателю ВРУ Разумкову, где было сказано, что это грубейшее нарушение Конституции, это несоответствие Конституции, прекращение полномочий судей Конституционного суда. И в правовом демократическом государстве такие подобные действия не могут иметь место, тем более, инициировать их не может президент Украины", - отметил Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что действия, которые были предприняты президентом и его окружением, СНБО, правительством, - подпадают под действия уголовного законодательства.

"В частности, в соответствии с нормами уголовного законодательства, есть признаки состава преступления, предусмотренные статьями 376, 344, 382, кстати, ч 4 УК прямо предусматривает уголовную ответственность за действия, направленные на невыполнение решений и заключений Конституционного суда, так как решение и заключение Конституционного суда в соответствии с Конституцией, со ст. 151-2 являются такими, которые не могут быть обжалованы, оспорены и подлежат неукоснительному соблюдению. Поэтому подобные действия - они на сегодняшний день... И признаки этих статей Уголовного кодекса есть в действиях всех должностных лиц, которые инициировали и которые начали реализовывать политику президента, который подал данный законопроект. Я имею в виду, в данном случае, и членов СНБО, и членов правительства, которые начали отменять те нормы, которые касаются НАПК. Хочу особо обратить внимание, что ряд норм, в том числе и закона о противодействии коррупции, а также статья УК признаны неконституционными. Какой выход в этой ситуации? Выход есть один. Не тот, который предложен в другом законопроекте, под которым подписалось почти 130 народных депутатов, который инициировал председатель ВРУ Разумков, где предлагается, термин и название закона, "возобновить действие отдельных статей закона" и дальше по тексту.

Нет такого понятия в Конституции "возобновление действия закона". В Конституции в ст. 85, которая предусматривает исключительные полномочия ВР, есть пункт, предусматривающий принятие законов. Законы можно принимать. А возобновлять действия закона не является функцией парламента и у него нет на это полномочий", - отметил политик.

Виктор Медведчук также напомнил, что Конституционный суд в своем решении от 8 июня 2016 года указал, что после признания тех или иных статей или норм, или законов неконституционными, в случае повторения этих текстов во вновь принятых законах ВР является грубейшим нарушением и невыполнением заключений Конституционного суда.

"То есть, то, что сегодня предлагается законопроектом, который подписал ряд депутатов, как я уже говорил, 126 или 130, является также грубым нарушением действующей Конституции, так как нельзя возобновить те нормы, которые признаны Конституционным судом неконституционными. Какой же выход в этой ситуации? Выход один. Он тоже предусмотрен в Конституции, на него указано в том числе и в решении Конституционного суда. Необходимо разработать новые нормы, которые должны урегулировать те пробелы, которые появились в действующем законодательстве после признания ряда статей неконституционными", - резюмировал парламентарий.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что необходимо разработать новые нормы, которые должны урегулировать те пробелы, которые появились в действующем законодательстве после признания ряда статей неконституционными.

"Это единственный выход, по которому должен идти власть в правовом государстве. Это единственный выход для ВР - разработать законопроекты с указанием и учетом того, что Конституционный суд принял эти нормы неконституционными, то есть, надо разработать таким образом, чтобы они отвечали Конституции, вынести в зал и принять", - подчеркнул политик.