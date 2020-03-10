Медведчук: Делегации парламентов Украины, России, Германии и Франции должны встретиться, чтобы поспособствовать установлению мира на Донбассе

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Делегации парламентов Украины, России, Германии и Франции должны встретиться, чтобы поспособствовать установлению мира на Донбассе. Об этом заявил во вступительном слове председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук после встречи делегации межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", представленной депутатами "Оппозиционной платформы – За жизнь", с депутатами Государственной Думы РФ в Москве.

Приводим текст его выступления дословно:

"Уважаемые СМИ, мы, безусловно, очень довольны нашей сегодняшней встречей, она действительно была продуктивной, и, я уверен, она будет эффективной.

Несмотря на то, что сегодня в этих стенах решались исторические события с участием тех депутатов и руководства Госдумы, с которыми мы встречались, но они нашли время для того, чтобы сегодня обсудить вопросы, связанные с реализацией минских соглашений, для того чтобы продвинуть вопрос, связанный с установлением мира в Украине.

Итак, к сожалению, у нас сегодня в Украине ситуация, которая продолжается уже при новой власти. И поэтому мы реализовывали один из серьезных шагов, который именуется "Парламентское измерение "нормандского формата". Так назвал это измерение и этот проект межпарламентских связей президент РФ В. В. Путин в декабре на встрече, когда, информируя его о создании межфракционного депутатского ведения в Украине в стенах ВРУ, мы предложили встречи парламентариев Украины, России, Франции и Германии.

И вот это парламентское измерение "нормандского формата", то есть тех стран, главы государств которых принимают активное участие в этом "нормандском формате", они, на наш взгляд, могут оказать содействие в первую очередь парламентариям ВРУ, которые бы могли реализовать минские соглашения, основная часть и базис которых заключается в принятии ряда законов, касающихся особого статуса, амнистии, выборов и изменений в Конституцию.

И на встречах в Париже и в Берлине - а я сегодня информировал наших коллег из Госдумы - мы детально обсуждали с представителями различных политических сил и в Сенате Франции, и непосредственно в Национальном собрании, и в Бундестаге Германии те вопросы, которые могут лечь в основу повестки дня уже четырех делегаций. То есть так, как и прописано в нашем межпарламентском измерении – Украина, Россия, Германия, Франция.

Сегодня мы обсудили с коллегами из Госдумы эти вопросы, наметили, что следующая встреча должна быть встречей 4 делегаций парламентов Украины, России, Германии, Франции, наметили также решения, связанные с созданием рабочей группы по подготовке и процедурных вопросах и подготовке программы и повестки деятельности, которая будет направлена и может способствовать реализации минских соглашений, а значит, установлению мира на Донбассе, установлению мира в Украине.

Вот главное, что сегодня мы и обсудили и наметили".

Напомним, в ноябре 2019 года в Верховной Раде Украины было создано Межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", которое возглавил Виктор Медведчук.

В декабре того же года представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением создать межпарламентский формат "нормандской четверки". Президент России поддержал инициативу украинской стороны и поручил проработать этот вопрос председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

В январе текущего года представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" презентовали инициативу "Парламентского измерения "нормандской четверки" членам Сената Франции, депутатам Национального собрания и представителям дипломатических и деловых кругов Франции. Позже подобная презентация состоялась в немецком Бундестаге.