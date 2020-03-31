Медведчук: Борьба за землю не закончилась! Мы ее продолжим и обратимся в Конституционный суд

Народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжает борьбу за землю. После публикации закона о земле партия обращается в Конституционный суд. Оснований для этого достаточно.

Об етом во время интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер" заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что то, что закон о земле вводится в отдельной части, даст право "Оппозиционной платформе – За жизнь", которая выступает категорически против этого закона, обращаться в Конституционный суд.

Также политик обратил внимание на первоначальный законопроект о рынке земли, где предлагалось продавать украинскую землю иностранцам в большом количестве. По словам Медведчука, именно благодаря противостоянию оппозиционных сил, некоторые нормы этого закона были изменены, а объемы земли, которые могли покупать иностранцы - уменьшены.

"Это то, что власть, понимая о том, что она не может пойти на те преступные действия в том объеме, в котором от них требовали, или которых она сама хотела, потому что я считаю, что многие, и в том числе господин Зеленский, делают это сознательно в направлении того, чтобы земля стала предметом разворовывания, земля украинских граждан. И вот эти действия – они просто уменьшались в силу того сопротивления, которое было оказано в вопросе прохождения этого закона", – отметил Виктор Медведчук.

Он также добавил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" внесла 3299 правок в законопроект о рынке земли.

"Всего было внесено правок 4009, из них 3299 правок внесла "Оппозиционная платформа – За жизнь". Вспомните ту борьбу, которую мы сначала организовали в зале при принятии в первом чтении, потом на заседаниях комитета, когда они хотели отказаться от наших правок. Вспомните декабрь, январь, когда проводили подпольные комитеты аграрные для того, чтобы якобы утвердить только свои правки, а всем остальным отказать. Вспомните наши требования, что должны быть выполнены нормы Закона о регламенте, и мы заставили их выполнить. Мы внесли эти правки, и мы боролись до конца, но не до конца этой истории с землей, потому что, я считаю, что в момент голосования, когда 259 народных депутатов – оценку их деятельности и ответственность их даст украинский народ – проголосовали за этот закон, борьба не закончилась. Закончился только один из этапов борьбы", – заявил Виктор Медведчук и добавил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" эту борьбу продолжает.

"Мы сегодня ждем подписания этого закона, потому что вряд ли можно надеяться на то, что будет принесено вето президентом. Он уверен в правоте этого решения, а значит, он несет полную ответственность за это решение. И после публикации мы обращаемся в Конституционный суд. Основания у нас для этого есть в достаточной степени", – подытожил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, народные депутаты приняли закон о продаже земли – проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев.

Голосование состоялось в 00:42 31 марта во время внеочередного заседания ВРУ. В сессионном зале присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, а также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который отсутствовал во время рассмотрения поправок.

Несмотря на предостережения оппозиционных депутатов не распродавать землю во время пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса, в зале нашлось 259 голосов "за".