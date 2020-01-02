Медведчук: "Биолек" подал на регистрацию в Украине вакцину "Спутник V" для ее производства и вакцинации украинских граждан

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Компания "Биолек" подала на регистрацию в Украине вакцину "Спутник V" для ее производства и вакцинации украинских граждан. Об этом сообщил сопредседатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает пресс-служба партии.

"30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек", являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан", - заявил Медведчук.

По словам политика, "Спутник V" является единственной вакциной, разработчик которой – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, – дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от 3 до 6 месяцев.

Кроме того, клинические исследования препарата были проведены на десятках тысяч добровольцев и доказали ее безопасность и эффективность – более 95%. Также был подтвержден тот факт, что она может использоваться для лиц 18+, в том числе и для людей старше 60 лет. Отметим, вакцина была зарегистрирована в РФ еще в августе 2020 года,

"Применение данной вакцины уже одобрено в Сербии, Аргентине и Беларуси. "Спутник V" готовятся производить в Южной Корее, Китае, Индии, Бразилии и Казахстане. Заявки на приобретение этой вакцины подали более 50 стран мира", - сказал Виктор Медведчук.

Депутат также добавил, что в результате переговоров с президентом России Владимиром Путиным, руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом Украина получит возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса в начале 2021 года. Это поможет стать независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19.

"Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века.

Мы будем последовательно защищать гарантированное Конституцией Украины право наших граждан на охрану здоровья и добиваться привлечения к ответственности тех, кто, выполняя требование заокеанских хозяев Украины, будет препятствовать защите жизни и здоровья украинских граждан", - отметил оппозиционный политик.

Напомним, ранее Виктор Медведчук сообщал, что отказ нынешней власти от закупок или производства вакцины "Спутник V" на территории Украины говорит о том, что она в вопросе защиты населения от коронавируса проводит абсолютно дилетантскую и ограниченную политику.