Медведчук: Безопасность российской вакцины от коронавируса уже проверена – она безопасна

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Безопасность российской вакцины от коронавируса уже проверена и установлена – она безопасна. В РФ уже вакцинировано 150 тысяч граждан.

Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил в интервью украинским телеканалам.

Парламентарий констатировал, что сегодня самая актуальная проблема безопасности людей во всем мире – это коронавирус COVID-19 и борьба с ним. Он напомнил, что еще в начале октября встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку в августе в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", чтобы создать условия для приобретения этой вакцины в Украине для вакцинирования украинских граждан. Еще через некоторое время был поднят вопрос о том, чтобы получить одну из самых современных технологий по производству вакцины в России для того, чтобы наладить производство в Украине.

"Казалось бы, новейшая технология, производство в Украине. Преимущество: первое – контроль со стороны государства и государственных органов за процессом производства после получения технологий и сырья. Сырье, я уже сказал, это клеточная линия, которая сначала передается от производителя, от научного разработчика, а потом уже выращивается в условиях предприятия, которое осуществляет производство этой вакцины. Рабочие места, налоговые отчисления, возможность производства и обеспечения наших людей, что является самым главным, и даже возможность производства на экспорт", – подчеркнул Виктор Медведчук.

Парламентарий продолжил: "Но при этом мы услышали странные заявления через два дня премьер-министра Украины господина Шмыгаля. А до этого мы слышали еще отдельных умников, допустим, в лице так называемого министра так называемого здравоохранения в Украине, который сказал – да нет русской вакцины, ну, успокойтесь, есть "Pfizer", "Moderna", "Astra", а русская вакцина – так она еще не прошла третью стадию клинических испытаний. Ну, абсурд, примитивность и дилетантство этих людей заключается в том, а я имею в виду сейчас не только так называемого министра здравоохранения, но и так называемого премьера, заключается в том, что, если бы они поинтересовались, то они бы узнали, что вакцина "Pfizer" находится на третьей стадии клинических испытаний. "Moderna" вообще на конец ноября не была зарегистрирована в США и тоже находится в третьей стадии клинических испытаний. "Astra" также находится на третьей стадии клинических испытаний. Первых двух эффективность – 94-95%, "Astra" – в среднем 70%".

Виктор Медведчук отметил, что третья стадия клинических испытаний – это стадия, которая начинается после официальной регистрации и применения.

"Кстати, на вчерашний день, как заявил Институт Гамалеи, господин Гинсбург, в России вакцинировано 150 тысяч граждан России. Это без тех, которые проходят клинические испытания в третьей фазе", – заявил Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что безопасность российской вакцины проверена на первой и второй стадии испытаний.

"Она проверена, она установлена. Эта вакцина безопасна", – резюмировал он.

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