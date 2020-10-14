Медведчук – настоящий патриот страны, который оставляет политику за скобками, когда речь идет о жизни людей, – Дубовой

Ростислав Дубовый zagittya.com.ua

Ранее Порошенко, а сегодня и Зеленский ведет пагубную экономическую политику, констатировал политик

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук – это и есть настоящий патриот страны, который на сегодня оставляет политику за скобками, когда речь идет о жизни людей.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил председатель Луганской областной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ростислав Дубовой.

Ростислав Дубовой, комментируя информацию о снятии санкций РФ с нескольких украинских предприятий, отметил, что это настоящий праздник для города Рубежное и всей Луганской области, поскольку Рубежанский картонный комбинат является не только градообразующим предприятием, а также и стратегическим промышленным объектом для региона и страны. Он сообщил, что на предприятии работают около 1200 жителей Рубежного.

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"Из-за той политики - европейской, американской, которую нам навязывали последние шесть лет, это только улучшит благосостояние людей, потому что нам что говорили? Что Европа - это рай на земле. Ничего этого близко нет. Постоянно вводились какие-то ограничительные меры в отношении наших товаров и услуг, если они начинали составлять какую-то конкуренцию европейским товарам и услугам. И вот этот Рубежанский картонно-тарный комбинат в результате этой пагубной экономической политики, которую вел Порошенко и которую сегодня продолжает Зеленский, рубежане из-за этого теряли просто тысячи рабочих мест. И на самом деле Виктор Медведчук - это и есть самый настоящий патриот страны, который на сегодня оставляет политику за скобками, когда речь идет о жизни людей, а развитие экономики - это уровень благосостояния граждан", – подчеркнул Ростислав Дубовой.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания с правительством поддержал предложение премьера России Михаила Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряду украинских предприятий, в отношении которых были введены соответствующие ограничительные меры. Как уточнил Мишустин, речь идет о Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонном комбинате.

Как сообщали, 6 октября Владимир Путин и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обсудили вопрос о возможной частичной отмене санкций для возобновления экономического сотрудничества между Украиной и Россией.