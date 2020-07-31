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Мажоритарщики "Слуги народа" выступили с условиями, невыполнение которых может привести к расколу, – Кацман

Владимир Кацман Facebook/Владимир Кацман

Об этом шла речь на одной из последних встреч между группой "слуг народа" и президентом

На одной из последних встреч между группой "слуг народа" и президентом мажоритарщики поставили условия согласовывать с ними кандидатов на должности городских голов.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"На одной из последних встреч между группой "слуг народа" и президентом там мажоритарщики поставили буквально условия, что если не займутся стратегией поведения на выборах и не будут согласовывать с ними кандидатов в меры, еще кого-то, то мажоритарщики, так сказать, в зубы смотреть не будут никому и пойдут своим путем. И может быть раскол довольно серьезный в "слугах народа", - сказал Владимир Кацман.

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Как сообщалось, политолог Василий Вакаров заявлял, что на местных выборах "Слуга народа" получит не более половины от своего общенационального рейтинга, а это 12-15% поддержки.

Добавим, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура готов уйти из фракции, если в местных советах возникнет коалиция "Слуги народа" с "Европейской Солидарностью".

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