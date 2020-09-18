Мажоритарщики от "Слуги народа" назвали условие, при котором поддержат бюджет, – Колтунович

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Если его не выполнят, голосов за проект госбюджета не будет, отметил нардеп

Депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа" поставили требования, что они будут голосовать за бюджет в дальнейших чтениях только тогда, когда они получат "соцэконом".

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Колтунович.

Гость студии поделился инсайдерской информацией относительно того, найдутся ли в монобольшинстве голоса в поддержку проекта государственного бюджета на следующий год.

"У меня есть инсайдерская информация, это будет связано и с выборами, и в целом со следующим годом. Депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа" поставили требования, что они будут голосовать за бюджет в последующих чтениях только тогда, когда они получат так называемый "соцэконом". Если этого не будет в проекте бюджета, голосов за бюджет не будет", – сказал Александр Колтунович.

Напомним, народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный заявлял, что после падения рейтингов и слабого результата "Слуги народа" на местных выборах конфигурация в ВРУ изменится – внутри фракции 50-70 народных депутатов от "Слуги народа" создадут свою группу.

Как сообщали, депутат Верховной Рады Украины VII созыва Алексей Кайда прогнозировал, что на местных выборах "слуги народа" не "возьмут" ни одного областного центра. Рейтинг этой партии максимально проседает, поскольку за год можно было многое сделать, однако "слуги народа" такой возможностью не воспользовались.