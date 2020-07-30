"Майдан финансировало посольство Литвы": Экс-нардеп Жвания раскрыл новые детали и призвал генпрокурора отреагировать

Давид Жвания. Фото: УНИАН

Бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в близкий круг соратников Петра Порошенко, заявил, что посольство Литвы было одним из источником финансирования Майдана, а внутренним каналом - "Диамантбанк".

Об этом бывший нардеп заявил в видеообращении, обнародованном в YouTube.

"Я также знаю о том, как финансировался государственный переворот. Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавались деньги и оружие. А внутренним каналом был "Диамантбанк". У меня есть документальные свидетельства, подтверждающие мои слова. Поэтому я еще раз обращаюсь к генпрокурору Ирине Венедиктовой: откройте уголовные дела, вызывайте меня на допрос. Украинцы должны, наконец, узнать правду о том, что тогда произошло", - сказал Давид Жвания.

Также Жвания отметил, что реакции генерального прокурора до сих пор нет, несмотря на то, что с момента его первого обращения, в котором он рассказал о взятке еврочиновнику за поддержку Порошенко на выборах-2014, прошла уже неделя.

"Я еще раз заявляю, что я был членом преступного сообщества, совершившего государственный переворот. Для помощи заговорщикам я использовал и свое политическое влияние, и свою должность главы Комитета по вопросам государственного строительства. Этот комитет на то время был ключевым для государственных преобразований. В составе парламента VIII созыва его полномочия были перераспределены, от чего его значение сошло на нет. Но в 2014 году у меня были очень весомые полномочия, я предоставил их заговорщикам", - заявил он.

Бывший нардеп также заявил, что Порошенко натравил на него порохоботов, которые в заказных статьях обвиняют его в визитах в Москву. По его мнению, это связано с тем, что экс-президенту нечего сказать по сути обвинения, поэтому он пытается убедить своих сторонников в том, что прозвучавшей информации нельзя верить. Порошенко даже показывал справку о пересечении Жванией границы с Беларусью.

"Справку о пересечении мной границы Порошенко мог получить только в СБУ, то есть СБУ, которой руководит друг Зеленского Иван Баканов, продолжает брать взятки. Более того, СБУ берет взятку от Порошенко, который сейчас готовит свержение президента", - заявил Жвания.

Кроме того, экс-депутат прокомментировал слова Климкина о том, что тот не мог передавать деньги за поддержку Петра Порошенко на выборах-2014 Ангеле Меркель, так как канцлер Германии не берет взяток. "Получателем взятки была не Меркель. Климкин лично передавал 5 млн евро по каналом посольства в Германии высокопоставленному еврочиновнику", - сказал Жвания, добавив, что готов рассказать об этом больше на допросе в прокуратуре Украины или Германии.

"Их (организаторов Майдана 2014 года – ред.) интересовал только публичный, именно международный резонанс. На первом этапе никто не понимал, чем это закончится. Никто не ожидал, что Турчинов начнет убивать людей. Но, когда началась кровавая бойня, остановить это уже было нельзя", - добавил Жвания.