Матеуш Моравецкий назвал Nord Stream 2 " платой Путину за оружие”

Глава польского правительства заявил, что этот газопровод позволяет России покупать оружие за европейские деньги

Премьер-министр Польши Матеуш Моравєцький принял участие в онлайн-беседе, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, где среди прочего обсуждался вопрос уменьшения числа войск США в Германии, передает "Польское радио".

“Мы хотели бы, чтобы такие шаги осуществлялись на основе консенсуса в НАТО”, – сказал глава польского правительства. По его словам, Североатлантический альянс важен для сохранения международного мира. Матеуш Моравецкий добавил, что решение, которое касается размещения американских войск – в компетенции властей в Вашингтоне.

Говоря о трансатлантических отношениях, польский премьер-министр заявил:

“Все видим, что мы на грани новой эры, и необходимо укрепить наши отношения”.

По его мнению, будучи одновременно очень проевропейской и "очень проамериканской", Польша имеет ключевое значение в объединении ЕС и США.

Во время разговора бывший посол США в Польше Дэниел Фрид спросил Матеуша Моравєцького о заявления в руководящей партии Право и справедливость с “резкой риторикой в отношении Германии”. Отвечая на этот вопрос, польский премьер-министр отметил, что у партии Право и справедливость есть разные голоса и разные крылья.

“Я бы не сказал, что существует резкая антинемецкая риторика. Есть вопросы, которых мы не любим и об этом говорим, например Nord Stream. На наш взгляд, это расплата европейскими деньгами за оружие для Путина”, – сказал польский премьер-министр Матеуш Моравєцький.

Ранее сообщалось, что польский регулятор UOKiK оштрафовал российскую компанию "Газпром" за нежелание сотрудничать в антимонопольном расследовании по строительству газопровода Nord Stream-2