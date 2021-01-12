Маслов: Падение США продолжается

Тимур Маслов Фото из открытых источников

Падение США продолжится, и при Байдене оно будет ещё более быстрым, чем при Трампе - считает член Молодежного Крыла ОПЗЖ Тимур Маслов. Аналитику последних событий в США он опубликовал на своей странице в Facebook, передает пресс-служба организации.



"Что мы имеем на сегодняшний день. Демократы "подожгли Рейхстаг" устроили фейковый "штурм" Капитолия кучкой безоружных ряженых.



BLM полгода терроризировали почти всю страну, грабя и сжигая целые кварталы во многих американских городах. Но стоило кучке безоружных клоунов побегать по Капитолию – всё, угроза демократии, внутренний терроризм и инсургенты. Так можно только в "банановых республиках", как сказал Буш младший.



Но ни оружия, ни боевых действий не было, стреляла только полиция. Террористами аналогично, потому что никого не пытались запугать или взять в заложники.



Зато теперь у Демпартии, благодаря фальсификациям и провокациям, президент и обе палаты Конгресса. И они, в отличие от Трампа, играть по правилам даже не собираются.



Сторонников Трампа уже называют "культом", и начинается охота на ведьм. Причём, что характерно, призывы убивать республиканцев никто не удаляет и не блокирует, они не нарушают правила их комьюнити.



Если против Трампа будет возбуждено дело "о попытке госпереворота", то это дело можно будет использовать для травли и репрессий любых его сторонников по всей стране.



Что же будет дальше?



Демократы будут закреплять успех и расправляться с остатками Республиканской партии. Сажать, увольнять, лишать финансирования, банить в интернете и многое другое.



И всё это будет делаться под вопли о защите демократии и борьбе с заговорщиками, которые хотели установить диктатуру. В общем играя без правил, убирать неугодных.



Пандемия никуда не делась. В ряде штатов больницы забиты полностью, общее количество заболевших превысило 21 миллион.



А американские вакцины показывают большое количество тяжёлых побочных эффектов, а фармакологические компании не способны нарастить их производство.

Если демократы введут локдаун, сторонниками чего они являются, то это дополнительно ударит по американской экономике.



Экономика США, очень далека от восстановления. И пусть высокие биржевые индексы никого не обманывают – они поддерживаются исключительно за счёт накачки работающим печатным станком.



Восемнадцать миллионов безработных, и если начнутся новые локдауны, то их число снова резко вырастет.



При этом если Трамп мог говорить, что его усилия по исправлению ситуации блокируются Конгрессом (что чистая правда), то Байден такого сказать не может – его партия сосредоточила в своих руках все ветви власти. И ответственность за грядущую катастрофу будет также полностью на демократах.



Демократы будут и дальше продвигать SJW и ЛГБТ-повестку (а ничего другого у них нет), но это никак не способно решить ни экономические проблемы, ни избавить от пандемии.



Все наличные ресурсы будут брошены на удержание власти и на попытки внутренней стабилизации. Причём я считаю, что этих ресурсов для стабилизации давно недостаточно.



Падение США продолжится, и при Байдене оно будет ещё более быстрым, чем при Трампе", - пишет Маслов.