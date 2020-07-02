Маруся Звиробий хайпует, а власть не прекращает откровенные угрозы президенту и политикам, – Добкин

Михаил Добкин Скриншот видео

Политик назвал, для чего волонтер привлекает к себе внимание

Маруся Звиробий своими заявлениями пытается хайповать и привлекать к себе внимание. А власть, в руках которой сосредоточены все правоохранительные органы, на это внимания не обращает и не прекращает открытые угрозы убийством президенту, председателю парламентской партии, председателю партии, которая сегодня имеет национальный рейтинг.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил политик Михаил Добкин.

Политик прокомментировал видеообращение волонтерки Маруси Звиробий, в котором она призывает к физическому уничтожению оппозиционных политиков. Отвечая на вопрос ведущей главного политического ток-шоу Наташи Влащенко, кто поддерживает Марусю Звиробий, Михаил Добкин в шутку поделился соображениями относительно этого: "Маруся Звиробий, по-моему, поддерживается определенным количеством алкоголя, который она спокойно посасывает через трубочку".

Политик продолжил: "Это никто. Это вообще звать никак. Это чудо вообще, живущее под плинтусом, по уровню своего ума, развития и понимания того, что она делает, что она говорит. Есть фотографии, где она в форме красноармейца. Есть фотографии, где она в форме бандеровской. Она будет в любой форме, которая будет, скажем так, приносить ей какую-то выгоду. А выгода у нее - иметь деньги, выпить, а то, что ее сегодня показывают, придает ей в ее же глазах огромную значимость. Вы же понимаете, что она хайпует, она пытается привлечь к себе внимание заявлениями, в которых присутствует ненормативная лексика угроза в адрес первых лиц государства, угроза в адрес политиков. Она выбирает себе неравного соперника, немножко для храбрости выпивает. А как меня поправили, может и "множко" для храбрости выпивает, и начинает бороться с ними через экран телевизора. Проблема в другом - проблема в том, что на это обращают внимание, скажем так, люди, для которых это дико, а власть, в руках которой сосредоточены все правоохранительные органы, она на это внимание не обращает и не пресекает открытые угрозы убийством президенту, главе парламентской партии, главе партии, которая сегодня имеет национальный рейтинг".

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Как сообщалось, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария. Пострадавшего парня зовут Никита. 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего на его адрес стали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через несколько часов его пытались убить.

А 2 июля блогер Анатолий Шарий сообщил об избиении "Нацкорпусом" в Виннице приверженца его политической силы.