Мариупольский теризбирком саботирует решение суда с целью скрыть фальсификацию результатов выборов

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Мариупольская городская территориальная избирательная комиссия саботирует выполнение требования Донецкого окружного административного суда, который запросил от ТИК протоколы и документы в ходе судебного разбирательства по обращению "Оппозиционной платформы - За жизнь" о фальсификации выборов в горсовет Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Как отмечается, карманный теризбирком "Блока Вадима Бойченко" и "Слуг народа" проигнорировал три запроса со стороны суда и начал имитировать работу только после того, как на заседание приехали кандидаты в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Но дело с мертвой точки не сдвинулось. Сначала члены комиссии не могли найти протоколы, которые должны были храниться в сейфе. После приезда полиции документы разыскали в кладовой, в присутствии правоохранителей их распечатали и в срочном порядке начали делать скан-копии, которые требует суд. Но перед отправкой в здании "внезапно" исчез интернет. В данный момент члены комиссии продолжают находить всё новые и новые причины, чтобы не выполнять решение Окружного суда.

"Это связано с тем, что цифры в протоколах участковых комиссий не совпадают со сводным протоколом районных комиссий, сданных в городскую ТИК. Теризбирком искусственно затягивает процесс, чтобы сорвать судебное заседание и скрыть фальсификацию, в которой их уличили представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" и других партий, участвовавших в выборах в горсовет Мариуполя.

Данные в протоколах с мокрыми печатями участковых комиссий и данные, внесённые в сводную таблицу районных комиссий, грубо отличаются, поскольку на уровне районных комиссий часть голосов, отданных за "Блок Вадима Бойченко", просто переписали в актив партии "Слуга народа", которую в Мариуполе возглавляет Ксения Сухова – ближайшая соратница и первый заместитель действующего мэра Вадима Бойченко. Таким образом, сфальсифицировав результаты голосования, избирком добавил "Слугам народа" недостающие для прохождения в горсовет 0,4% голосов", - отмечается в сообщении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от ЦИК немедленно вмешаться в ситуацию и не дать сфальсифицировать результаты голосования в Мариуполе. "Мы сделаем всё, чтобы отстоять каждый голос жителей Мариуполя", - резюмируют в партии.