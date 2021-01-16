Марчевский жестко раскритиковал новый закон с штрафами за русский язык

Артем Марчевский Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский жестко раскритиковал всупившую в силу статью 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

На своей странице в Facebook он написал следующее:



"День национального позора!

Сегодня вступила в силу статья 30 скандального Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обязывающая всех поставщиков услуг общаться с гражданами на украинском языке…, если клиент не попросит говорить на другом, "приемлемом для обеих сторон"… Теперь "поставщикам услуг" грозит штраф. И клиент, который увидит "нарушение со стороны работников сферы услуг" может обратиться к уполномоченному по защите государственного языка, бывшему нардепу и члену "Народного фронта" Тарасу Креминю.



Уже забыто обещание объединить расколотую Майданом Украину. Её планомерно раскалывают и дальше. Порошенко может гордиться своим преемником.

Не буду цитировать Конституцию Украины, которая защищает права русскоязычного населения конкретной статьей. Наша Конституция давно уже игнорируется властью, и не только в вопросах прав и свобод граждан… У нас сегодня "министерство пропаганды" и Нацсовет – определяют, что можно говорить, читать и смотреть гражданам.



Также, как министерство, призванное заботиться об уровне жизни украинцев, правильнее называть "Министерство антисоциальной политики". "Заботу" власти о народе каждый уже чувствует сполна…



Как известно, русский язык в числе шести языков является официальным языком ООН и ЮНЕСКО. Интересно, наш гарант, если у него спросят, как будет объяснять в Нью-Йорке, что у нас за него можно получит штраф? А он в курсе, что в США - НЕТ государственного языка?! И от этого страна не стала менее богатой и могущественной. Он явно не знает, что каждый штат сам определяет свои "официальные языки". И в том же Нью-Йорке семь (!) официальных языков, куда входит и русский язык!



Я абсолютно уверен, что в Украине есть политические силы и воля, чтобы преодолеть нынешнюю напасть, и растущий авторитет "Оппозиционной платформы – За жизнь!" дает повод быть уверенным, что эта позорная статья будет отменена, как и сам антинародный языковый закон."