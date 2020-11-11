Марчевский: Заявление Резникова о Донбассе - это воплощение больной пропаганды

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Заявление министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, в котором он назвал Донбасс раковой опухолью и предложил выселять россиян из страны - воплощение грязной пропаганды. Об этом в эфире телеканала Newsone заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский. Политик так же пометил, что человек, который ненавидит Донбасс - не может заниматься его реинтеграцией.

"История с заявлением Резникова о раковой опухоли - это отвратительно. Не хочется даже её обсуждать. Но мы с вами наблюдаем воплощение самой больной пропаганды. Мы все с вами слышали про фильтрационные лагеря. Так вот, сейчас они воплощают их в жизнь. А если человек, который принадлежит к другой нации и представляет опасность для страны? Грузии, Азербайджана, например. Его не надо выселять? Почему они постоянно говорят об одной нации - россиянах? Мы с вами живём в Киеве, у меня здесь очень много друзей-россиян, которые не представляют никакой опасности", - заявил Марчевский.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сравнил неподконтрольные территории Донбасса с "опухолью". Таким образом он высказался в программе "Рандеву с Яниной Соколовой", опубликованном на YouTube.