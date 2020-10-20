Марчевский: Все заявления Зеленского о борьбе с коррупцией – дешёвый пиар

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно нулевой толерантности к коррупции — не более, чем пиар. Об этом заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский в эфире телеканала Newsone.

Марчевский так же напомнил, что несмотря на предвыборные обещания самого Зеленского и партии "Слуга народа" про посадки коррупционеров — фактически, за полтора года, "посадки" так и не начались.

"Когда президент говорит о нулевой толерантности к коррупции — у меня, как у гражданина, я за него голосовал, возникает простой вопрос: если у нас нулевая толерантность, то кого мы посадили по коррупционной статье? По Порошенко, на данный момент, более 30-ти уголовных дел. Часть из них — за коррупцию. Почему не сидит Порошенко? Почему не ведутся расследования? Почему не сидит Грымчак? Кто из топ-коррупционеров сидит? О какой толерантности к коррупции мы говорим, если у нас нет никаких посадок? Это дешёвый пиар и не более" — считает Марчевский.

Напомним, о нулевой толерантности Украины к коррупции, во время своей речи в зале Верховной Рады, заявил президент Украины Владимир Зеленский.