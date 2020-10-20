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Марчевский: Украинская власть борется за территории и ей абсолютно плевать на людей

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский раскритиковал заявление Алексея Резникова относительно украинцев с российскими паспортами на Донбассе. По словам Марчевского, украинскую власть интересуют только лишь территории. При этом, политикам абсолютно плевать на людей.

"Для меня крайне странно, что власть не оставляет никакого выбора людям на Донбассе. Резников называет украинцев гражданами России, а что им остаётся делать, если человек в 16 лет не может получить паспорт гражданина Украины, проживая на территории так называемых самопровозглашенных республик? При этом, Украина как государство даже не пытается привлекать своих же людей обратно, в страну. Проблема прошлой власти и нынешней власти в том, что они не борются за людей. Они борются за территории. Им важно вернуть землю, а вернуть людей — это не их задача", — считает Марчевский.

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