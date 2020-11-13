Марчевский: Украина должна начать договариваться с Россией о производстве вакцины здесь

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский предложил депутатам обратиться к Виктору Медведчуку с просьбой о вакцинации от коронавируса. Таким образом, в эфире телеканала Ньюзван, политик предположил как можно вылечить и вернуть к работе парламент в полном составе.



"Парламентарии могут все дружно обратиться к Виктору Медведчуку с просьбой организовать им вакцинационный тур. Я думаю, что он не откажет, организует. Свозит их в Россию, вакцинирует и Верховная Рада точно сможет нормально работать. Потому что уже есть хорошая вакцина и она находится в России" - заявил Марчевский.



На реплику представителя ОПЗЖ отреагировал один из гостей программы, который усомнился в подлинности российской вакцины от коронавируса. В ответ Марчевский привёл факты, заявления международных организаций и результаты сертификации. А так же подметил, что Украине необходимо начать переговоры о производстве российской вакцины на своей территории.



"Государство должно связаться с руководством Российской Федерации, купить или просто попросить 10 тысяч единиц вакцины для тестов, провести здесь лабораторное тестирование и на результатах этого тестирования уже понять рабочая ли вакцина. У меня абсолютно нет сомнений в её работоспособности. После сертификации уже нужно выходить на переговоры и договариваться даже не о поставках, а о налаживанти совместного производства на территории страны. И когда это будет сделано, когда мы будем производить российскую вакцину на территории Украины - у нас появится шанс выкорабкаться из пандемии" - заявил он.