Марчевский: Шмыгаль разрушает рейтинг президента и "Слуги Народа"

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Непрофессионализм премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля продолжает разрушать рейтинг президента Зеленского и партии "Слуга народа", потому что именно они несут ответственность за назначение дилетанта на такую должность. Об этом, в эфире телеканала Newsone заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ - Артем Марчевский.

"На данном этапе, Шмыгаль олицетворяет всю власть. Это человек, который не знает, что 9 Мая - это праздник. Человек, который не смог все ещё утвердить программу действий Кабинета Министров. Человек, который подал бюджет с дырой в 300 миллиардов. Человек, который поднимает тарифы. Все его действия бьют, в том числе, и по рейтингу партии "Слуга народа". У всех должна быть чёткая паралель, что Шмыгаля назначили депутаты президентской фракции. Это их человек. За него не голосовала ни ОПЗЖ, ни другие политические силы. Это полная и прямая ответственность президента и депутатов "Слуги народа",- заявил Марчевский.