Марчевский: Проблемы киевлян нужно предавать огласке

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Без телевидения и публичности заставить работать нынешних городских чиновников - невозможно. Об этом заявил кандидат в депутаты Киевсовета от партии ОПЗЖ в Деснянском районе Артем Марчевский.

Политик так же привёл примеры, где благодаря журналистам и лидерам общественного мнения удалось наладить работу городских служб.

"Проблемы киевлян нужно предавать огласке. Буквально вчера мы за сутки добились подачи воды в дом на Маяковского, где воды не было 4 месяца. Мы так же привлекаем телевидение и к другим процессам и проблемам людей. Во время встреч с избирателями, ко мне неоднократно подходили местные жители с одним вопросом: "неужели о нас забыли?" Власть их не слышит, не хочет работать. Потому что чиновники не видят выгоды, не видят как украсть на этих работах. Благо, людей слышим мы. У нас есть возможность давать огласке и решать их проблемы, давить на городские службы. Мы каждый день в полях и благодаря моему политическом и телевизионному опыту, уверен - жизнь Троещины теперь изменится в лучшую сторону", - заявил Марчевский.

Напомним, генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский баллотируется на местных выборах по округу #3 Деснянского района Киева от партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь"