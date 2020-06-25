Марчевский: По мнению Третьяковой, Челентано, Ди Каприо и Шевченко – "люди низкого качества"

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" Артем Марчевский заявил, что, по мнению народного депутата Галины Третьяковой, ряд выдающихся артистов, спортсменов, философов и деятелей науки – люди низкого качества. Об этом Марчевский сообщил в Facebook.

Так, политик опубликовал фотографии известных и успешных личностей, которые родились в бедных семьях.

"По мнению Третьяковой - все эти люди были низкого качества, а их родителей следовало бы стерилизовать", – отметил Артем Марчевский.

Как выяснилось, в бедных семьях родились немало как украинских, так и зарубежных выдающихся личностей. Среди них, один из самых успешных исполнителей в истории итальянской музыки Адриано Челентано, канадский актер и кинорежиссер Киану Ризви, английский физик Исаак Ньютон, русский ученый Михаил Ломоносов, украинский поэт и художник Тарас Шевченко и другие.

Напомним, недавно народный депутат фракции "Слуга народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

На что Марчевский ответил, что Третьяковой необходимо пройти тест на IQ и сложить мандат народного депутата.