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Марчевский: Перемирие, которым хвастается президент – это фикция

Артем Марчевский Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Перемирия, о котором многократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский – не существует. Об этом, в эфире телеканала Newsone, заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ – Артем Марчевский.

Политик так де считает, что нынешняя власть не хочет заканчивать конфликт на Донбассе, потому что продолжает зарабатывать деньги на войне.

"Нынешняя власть победила все выборы за счёт лозунгов о мире. Они обещали закончить войну, закончить этот никому не нужный конфликт. Что мы видим в реальности? В реальности никаких шагов к миру, кроме встречи в "нормандском формате". Эта встреча сама по себе никаких плодов не принесла. Есть вроде как какое-то перемирие, по отчетам ОБСЕ. Но опять-таки, нужно понимать что такое отчёты ОБСЕ – есть участок линии разграничения, где стоят камеры, которые фиксируют что, откуда и куда прилетает. Это не сводки штаба ООС, это то, что зафиксировано на видео. К сожалению, перемирие, которым хвастается президент – это фикция, его на самом деле нет. Снаряды как летали, так и летают. Нынешняя власть чётко дала понять, что она будет продолжать политику Порошенко, политику разжигания войны. Им невыгодно останавливать этот военный конфликт, потому что это колоссальные финансовые ресурсы. На войне в нашей стране зарабатывают. Зарабатывают на контрабанде угля, продуктов, сигарет, алкоголя. Они просто поставили на эти схемы своих людей и продолжают зарабатывать", - заявил Марчевский.

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