Марчевский: Переговоры Медведчука с Путиным – величайшая степень патриотизма

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Переговоры Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным - величайшая степень патриотизма. Об этом заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

Так он прокомментировал рабочую поездку главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в Москву. Марчевский так же подчеркнул, что без мира и контактов с Россией, экономика Украины не выживет.

"Чтобы понять всю эту историю с санкциями, надо задать один просто вопрос: экономика России может выжить без товаров из Украины? Очевидно, что может. А экономика Украины как себя чувствует без товарооборота с Россией? Мы ведь видим инфляцию, обвал гривни, падение промышленного производства, падение ВВП, видим реальное падение заработка населения Украины. Нам необходим стабильный торговый партнёр, которым всегда была Россия. То, что сделал Медведчук - это величайшая степень патриотизма. Потому что он договаривается с Россией, когда нынешняя власть не может или не хочет этого сделать по какой-то причине. А это - тот толчок, который сможет дать развитие экономике", - заявил Марчевский.

Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным.