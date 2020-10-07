live
Новости » Политика Читати новину українською

Марчевский: Переговоры Медведчука с Путиным – величайшая степень патриотизма

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Переговоры Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным - величайшая степень патриотизма. Об этом заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

Так он прокомментировал рабочую поездку главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука в Москву. Марчевский так же подчеркнул, что без мира и контактов с Россией, экономика Украины не выживет.

"Чтобы понять всю эту историю с санкциями, надо задать один просто вопрос: экономика России может выжить без товаров из Украины? Очевидно, что может. А экономика Украины как себя чувствует без товарооборота с Россией? Мы ведь видим инфляцию, обвал гривни, падение промышленного производства, падение ВВП, видим реальное падение заработка населения Украины. Нам необходим стабильный торговый партнёр, которым всегда была Россия. То, что сделал Медведчук - это величайшая степень патриотизма. Потому что он договаривается с Россией, когда нынешняя власть не может или не хочет этого сделать по какой-то причине. А это - тот толчок, который сможет дать развитие экономике", - заявил Марчевский.

Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В ЕС видят риск регресса Украины в борьбе с коррупцией, - СМИ Сидит в кресле несмотря на многочисленные скандалы: Как Садовый годами захватывал Львов Западные партнеры через фирмы-"прокладки" и антикоррупционные ОО в Украине "отмывают" деньги своих правительств, - Кузьмин Кузьмин: Коррупционный скандал с Венедиктовой может стать началом импичмента Зеленского

программы канала ZIK

Пенсий не будет? Скандальное заявление Шмыгаля. Санкции США против украинцев | Ток-шоу
Предвыборные настроения украинцев. Местные выборы-2020. Катастрофа Ан-26 | Детали дня | 06.10.20
Минские соглашения и мир на Донбассе. Крутое пике
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Чего ожидать от выборов? Путь к миру | Ток-шоу
Поджег сына в квартире. Взяли таксиста в заложники. Трампа выписали из госпиталя | Новости | 06.10.20