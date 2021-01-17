Марчевский открыл пункты бесплатного горячего питания в Покровске, Мирнограде и Доброполье

Пункты бесплатного горячего питания открылись в Покровске, Мирнограде и Доброполье. Об этом сообщила пресс-служба Молодежного Крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".



С такой инициативой выступил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ - Артем Марчевский.



Активисты его организации установили специальные палатки, где каждый нуждающийся может бесплатно получить горячий обед.



По словам Марчевского, со временем, таких пунктов будет открываться все больше, в разных населенных пунктах Донецкой и Луганской области.



"Бесплатные обеды - это один из социальных проектов, который крайне необходим, особенно с приходом холодов. Это крайне важно, в условиях, когда некоторые из наших подопечных вынуждены платить за коммуналку суммы большие, чем их пенсия. В скором времени, мы планируем запустить ещё ряд таких точек раздачи горячего питания", - заявил Марчевский.



По мнению Марчевского, в социальной несправедливости на востоке Украины, виновата не только центральная власть, но и местная.



"Экономическая ситуация, до которой власть довела регион - катастрофична. Так бывает, когда правительству плевать на собственный народ. Ведь, по мнению прошлой и, очевидно, уже и нынешней власти - здесь живут "неправильные" украинцы. Которым не надо голосовать, не надо вакцинироваться, не надо кушать. Уже не первый год, наша политическая сила пытается исправить эту ситуацию. Мы запускаем все больше социальных и благотворительных компаний, берём места в местных советах и работаем на благо жителей Донбасса", - рассказывает Марчевский.