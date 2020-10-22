Марчевский: Нельзя винить медиков, которые увольняются из-за COVID-19

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Нельзя винить медиков, которые уходят с работы из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

По мнению политика, проблема с кадрами в медицине напрямую связана с уровнем заработной платы и условий работы врачей.

"Огромное количество медицинских работников уволилось в последнее время и очень трудно их в этом обвинять. Давайте разберёмся, почему они увольняются. Знаете ли Вы, какая зарплата у медсестры? Полная ставка - 4 тысячи гривен. Обеспечивают ли её индивидуальным средствами защиты? Не до конца, скажем так. И это в Киеве. А что в регионах? Мы видели в начале эпидемии репортажи их разных медицинских учреждений, где врачи рассказывали, что им выдавали по одной маске в неделю. А маска пригодна к использованию всего 2 часа. Как можно обвинять медсестру, которая получает 4 тысячи гривен, не имеет никакого социального пакета и подвергается реальной смертельной опасности. Я считаю, что нельзя её винить. Я понимаю, почему она уходит. У меня жена медик. Год назад она уволилась, потому что мы посчитали - для того, чтобы добраться на работу и с работы в Киеве, она тратит немного меньше, чем получает. И это при сугубо транспортных расходах. Какой смысл от такой работы? Безработица ведь не потому что врачи плохие и увольняются. Это результат бездарность управления. И эта история началась не вчера. Это все последствия в том числе и преступной реформы Супрун, когда были уничтожены целые отрасли медицины. Когда врач получает 3 тысяч гривен, а кассир в супермаркете 10 - кто пойдёт работать в медицину?" - рассказал Марчевский.