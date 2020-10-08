Марчевский: Не стоит рассчитывать на государство в борьбе с пандемией

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Не стоит рассчитывать на государство в борьбе с пандемией. Об этом заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский в эфире телеканала Newsone.

По мнению Марчевского, руководство страны ставит политические убеждения и антироссийскую пропаганду превыше здоровья и жизней украинцев.



"Все мы видели, как лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук встретился и договорился с руководством России о поставках вакцины против коронавируса. Поставках без очереди, на льготных условиях. Вакцины, которая уже протестирована и в очереди на которую уже стоит с пол сотни стран. Россия уже получила больше миллиарда заявок на эту вакцину. Виктор Медведчук договорился о том, что вся эта очередь отходит в сторону и мы получаем вакцину. И как на это отреагировала власть? Президент заявил, что нам российская вакцина не нужна, мы будем ждать европейскую. Которой, подмечу, пока ещё не существует вообще. Так же мы следим за историей покупки вакцины Украиной у Израиля, при этом Израиль ждёт эту же вакцину из России. На данном этапе, украинская власть хочет просто создать прокладку, через которую будет зарабатывать деньги на откатах и махинациях. Здоровье и жизни украинцев им неинтересны, я бы не рассчитывал на государство в борьбе с пандемией", - заявил Марчевский.

Напомним, на днях председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук поздравил российских ученых с успехом в создании первой в мире вакцины против COVID-19 и обсудил возможность ее поставки в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным.