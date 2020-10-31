Марчевский: Мы знаем, кто хотел убить Владимира Грабовенко

Владимир Грабовенко после нападения СтопКор

В Донецкой области жестоко избили бывшего депутата Волновахского районного совета Владимира Грабовенко. Об этом сообщил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский. По мнению политика, к этому причастны местные власти, с которыми регулярно боролся Грабовенко.

"Мы все знаем Владимира, как человека, который регулярно мешал местной власти. Мешал воровать, протаскивать решения, влиянию лобистов. Он является неудобным для власти человеком. Мы догадываемся чьих это рук дело и уже вскоре узнаем имена этих людей, поверьте. Пару дней назад, Владимир писал мне, что у него есть информация с доказательствами на одного из главных чиновников в Волновахе. Не сложно связать факты между собой. Мы берём это дело под личный контроль. И у них не выйдет замять всё на местном уровне" - заявил Марчевский.

Владимир Грабовенко после нападения facebook.com

Как отмечается, нападение на политика произошло 30 октября в Волновахе. По словам пострадавшего, он услышал шум и вышел на улицу. Мужчина подошёл к незнакомому автомобилю, чтобы посмотреть на номера, однако в этот момент на него напали неизвестные с битами. На крик Грабовенко выбежала его жена, после чего нападавшие скрылись. По словам члена партии ОПЗЖ Виталия Бабенко, физическое и моральное давление на политических оппонентов в регионе - вошли в норму.

"Мы регулярно общаемся с представителями частного бизнеса. Многих из них запугивают, угрожают расправой, угрожают семьям. Феодальная власть на местах чувствует свою безнаказанность на протяжении многих лет, потому что она здесь, фактически, не меняется. К примеру, по состоянию на 31 октября, все ещё не подсчитаны голоса в Хлебодаровке, потому что там побеждает ОПЗЖ, а местные царьки не хотят терять власть. Мы видим, что люди хотят перемен, хотят жить в спокойствии и благополучии, но многие бояться заявить об этом в слух. Происходит так же и регулярное давление на бюджетников, которые просто рискуют потерять рабочие места" - рассказал член партии ОПЗЖ в Донецкой области, Виталий Бабенко.

Заметим, Владимир Грабовенко с 2015 года занимал должность депутата Волновахского райсовета. Политик занимался контролем правоохранительных органов и разоблачил уничтожение леса промышленными объемами. После этого он сложил мандат депутата.

Напомним, на Грабовенко напали 30 октября в Волновахе. По предварительной информации, у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, перелом руки и ноги.