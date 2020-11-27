Марчевский: Мы гарантируем, что мэр Мариуполя понесет уголовную ответственность за фальсификации выборов в Никольскую ОТО

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский прокомментировал ситуацию в Никольской ОТО, где территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать победителем представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Павла Азарова. Он заявил в эфире телеканала ZIK, что народные депутаты будут добиваться справедливости и наказания виновных в фальсификациях на выборах в ОТО.

"Здесь был выставлен абсолютно феодальный строй, где все подчинялись не народу и закону Украины, а подчинялись воле одного единственного человека, нынешнего мэра Мариуполя. Так вот, хочу обратиться к мэру Мариуполя и ко всем причастным: больше этого не будет", – заявил Марчевский.

Он сообщил, что нардепы от ОПЗЖ уже готовят депутатские запросы и будут обращаться в Генпрокуратуру и ГБР.

"Если они считают, что город Никольское настолько маленький, что он никому не интересен, то они ошибаются. Это ситуация уже вышла на совсем иной уровень и точка невозврата пройдена, потому что уже есть уголовные преступления, за которые они будут нести ответственность и сидеть в тюрьме. Это мы им гарантируем, и они уже не смогут с этого спрыгнуть", – добавил Марчевский.

В свою очередь, Павел Азаров призвал граждан не переживать и заверил, что их мнение на голосовании обязательно будет учтено.

"Мы будем бороться до победы", – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский прокомментировал фальсификации на выборах главы Никольской ОТО в Донецкой области.