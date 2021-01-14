Марчевский: Мы будем требовать снижения тарифов в Покровске, Доброполье и Мирнограде до экономически обоснованных
В городе Покровске состоялся стихийный митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы – За Жизнь".
Людей объединила одна из точек сбора подписей за регистрацию и производство вакцины "Спутник V".
Именно около палатки политической партии ОПЗЖ собрались сторонники политсилы, единомышленники и начали обсуждать основные проблемы населения.
Как рассказывает инициатор сбора подписей, руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, - с местными жителями была выработана методология, по которой они вместе будут бороться за снижение тарифов.
"Мы собирали подписи о немедленной регистрации и запуске производства вакцины "Спутник V", собралось много людей и мы начали обсуждать тарифы. И, можно сказать, что образовался такой стихийный митинг. Люди крайне раздражены этой темой, потому что платить по 14 гривен с доставкой за куб газа - они просто физически не могут. И так многие топят углем, кто-то дровами, но это все тоже нужно покупать, поэтому люди просто ходят в посадку, рубят лес и так отапливают. Но те, кто живёт в городе, в многоквартирных домах, - у них выхода нет и они вынуждены платить за газ. И они поддерживают инициативу нашей партии о национализации ресурсов, поддерживают инициативу Виктора Медведчука, когда он ещё в 2019 году договорился о прямых поставках и снижении цены на газ до менее чем четырёх гривен за куб. Сегодня пообщались с людьми, выработали методологию действий. Будем требовать от местной власти здесь, в городе Покровске, Доброполье и Мирнограде, снижения тарифов до экономически обоснованных", - заявил Марчевский.