Марчевский: Мы будем требовать снижения тарифов в Покровске, Доброполье и Мирнограде до экономически обоснованных

В городе Покровске состоялся стихийный митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба Молодежного Крыла "Оппозиционной платформы – За Жизнь".

Людей объединила одна из точек сбора подписей за регистрацию и производство вакцины "Спутник V".

Именно около палатки политической партии ОПЗЖ собрались сторонники политсилы, единомышленники и начали обсуждать основные проблемы населения.



Как рассказывает инициатор сбора подписей, руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, - с местными жителями была выработана методология, по которой они вместе будут бороться за снижение тарифов.