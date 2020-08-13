Марчевский: Можете представить, чтобы где-то в мире какой-то общественный совет требовал закрыть вторую по величине партию?

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Он провел параллели между попытками захватить "112 Украина" и требованиями запретить оппозиционные партии

Можно ли представить, чтобы в любой стране мира общественный совет запрещал вторую по величине политическую партию?

Такой риторический вопрос в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK озвучил генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

Гость студии провел параллели между попыткой рейдерского захвата телеканала "112 Украина" и заседанием общественного совета при Министерстве юстиции Украины, который требует запретить партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партию Анатолия Шария.

"Некий общественный совет при Министерстве юстиции высказался о том, что неплохо было бы запретить партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партию Шария по каким-то надуманным причинам. Вы себе можете представить - в любой цивилизованной стране мира или даже нецивилизованной, когда вторую по величине партию, партию, которая представлена на всех уровнях, практически, советов, на всех уровнях государственной власти, какой-то общественный совет, состоящий из каких-то семи чучел, говорит, что надо запретить? Вы можете себе это представить? Поэтому это укладывается в единую канву - это давление на собственника телеканала, это давление на независимое медиа", – заявил Артем Марчевский.

Напомним, народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал предложение общественного совета при Министерстве юстиции Украины по запрету деятельности в стране этой политсилы. Политик отметил, что кощунственно звучит в европейской стране с новым президентом обсуждение запрета партии, которая идет второй.

Как сообщали, после инцидента "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отправить в отставку министра юстиции и полностью "перезагрузить" общественный совет при министерстве.