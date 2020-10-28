Марчевский: Мне было стыдно за отправленный президентом венок на Вечный Огонь

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский отреагировал на "поздравление" президента Владимира Зеленского с годовщиной освобождения Украины от фашистских захватчиков. В эфире телеканала ZIK Марчевский рассказал, что ему стало стыдно за главу государства.

"Я точно не мог подумать, когда отдавал свой голос за господина Зеленского, во втором туре президентских выборов, что мне будет стыдно за президента. Я был уверен, что теперь все изменится. Сегодня, когда я увидел этот пресловутый венок, который президент не сам даже возложил, а просто передал через какого-то курьера - мне стало просто стыдно. Знаете, это очень маленький такой, очень скромный и дешёвый венок. Мы сегодня почтили память ветеранов, мы делали то же самое и 9 мая, перед Днем Победы, благодаря Виктору Медведчуку, мы организовались и адресно доставили каждому ветерану небольшие подарки и очень хорошие продуктовые наборы, которых должно было хватить на несколько месяцев. Наша политическая сила, к сожалению, единственная, кто отстаивает права ветеранов. Мы будем и дальше бороться за этих людей. Будем бороться, к примеру, чтобы в этом бюджете, за который будут голосовать депутаты, который абсолютно антисоциальный, были выделены специальные льготы, специальные доплаты для ветеранов ВОВ. Потому что если бы не было этой победы - сейчас бы мы с вами не сидели вот в этой студии. Ведь именно эти люди дали нам с вами жизнь, они освободили нашу страну. А власть не хочет их почтить. Прошлая власть режима Порошенко всячески переписывала историю. Мы все надеялись и отдавали голоса свои, в том числе и за то, чтобы нынешняя власть наконец-то перестала это делать. Чтобы перестали из года в год переписывать учебники. Потому что это немыслимо, так не делают даже в каких-то слаборазвитых странах. Но в Украине - все возможно", - рассказал Марчевский.

Так же политик прокомментировал создание новой структуры "Национальный фронт защиты памяти и истории".

"Фронт, который создал Виктор Медведчук, как раз и будет бороться с попытками переписать историю. Мы остановим это. Мы продолжим бороться за права ветеранов, которые часто к нам обращаются с разными просьбами, пожеланиями. Мы никогда не отказываемся от них, всегда включается в процесс. И это никак не связано с избирательным процессом и тд. Мы занимаемся этим систематически, без привязки к каким либо датам. Нельзя забывать об этих людях никогда. Господин Зеленский и нынешняя власть, к сожалению, забывает. Это первый раз на моей памяти, когда никто из официальных лиц, не почтили память погибших", - рассказал Марчевский.