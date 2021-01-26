Марчевский: Чем быстрее произойдёт роспуск Рады - тем лучше для Украины

Артем Марчевский Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

Главным вопросом, который стоило бы вынести на всеукраинский референдум - это роспуск Верховной Рады. Об этом, в эфире телеканала "112 Украина", заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ - Артем Марчевский. По мнению политика, в нынешнем составе Верховной Рады, слишком мало профессионалов, которые могли бы принимать актуальные для страны решения.

"Чем быстрее произойдёт роспуск этой Рады - тем лучше для страны. Тем меньше они успеют принять вредоносных законов, которые потом нужно будет отменять. Такие как легализация казино и открытие рынка земли. Их можно перечислять очень долго. В нынешнем составе Рады, к моему глубочайшему сожалению, две трети людей - просто случайные. Которых набрали по объявлению. Этих людей необходимо оттуда убирать и заводить туда нормальных профессионалов. Людей, которые разбираются во всех сферах промышленности, жизнедеятельности, медицины, образования. Нужно формировать нормальные комитеты, которые будут работать на благо Украины. Поэтому, действительно, одним из первых вопросов, которые необходимо было бы вынести на референдум - это роспуск Верховной Рады", - заявил Марчевский.