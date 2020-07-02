Малюська предлагает сделать из Лукьяновского СИЗО стилизированный отель

Денис Малюська Минюст

По его словам, это может стать туристической бомбой

Министр юстиции Денис Малюська предлагает сделать из Лукьяновского следственного изолятора отель, стилизованный под тюрьму. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ".

"Мы частично разгрузим Лукьяновское СИЗО, сделаем на Бориспольской трассе также Киевский следственный изолятор. Но инвестиционной привлекательности здания XIX века особенно не представляют в том смысле, что это исторические памятки. Их нельзя снести, построить новые здания, комплексы, офисные сооружения и тому подобное. Единственный возможный вариант, который я вижу, но опять же, с бизнесом он не просчитан, это отель, например. Отель, который мог бы быть стилизован под тюрьму. В Европе это практикуется, пользуется популярностью", - отметил министр.

По его словам, в этом СИЗО содержали "немало исторических личностей XIX века - начала XX: политических фигур, литераторов, поэтов, писателей, и современных тоже". "Но речь об исторических фигурах. Они все здесь были. Максим Рыльский, Грушевский, Винниченко... Много кто. В конце концов, это большой красивый исторический объект. Сложно найти документы, чтобы можно было отследить, кто, где, в какой камере конкретно находился, но если нам это удастся, это будет туристическая бомба. То есть можно ночевать в номере, который был тюрьмой, и где, например, находился известный поэт или политик. Тем более недалеко от центра", - сказал Малюська.

По словам министра, потенциально туристический объект может быть неплохой, но, опять же, для этого надо построить на замену инфраструктуру, вывезти людей и сделать большой ремонт. "И, скорее всего, конечно, что это не Минюст будет делать отель, но потенциально история, возможно, вполне приличная как для бизнес-проекта", - добавил он.

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Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська показал, куда пошли деньги за платные камеры СИЗО.