Маловероятно, что США присоединятся к "нормандскому формату" – Штатам это не нужно, – эксперт

Джо Байден и Камала Харрис Фото из открытых источников

Такой шаг лишь вызовет реальные противоречия, считает эксперт

То, что США присоединятся к "нормандскому формату", маловероятно, потому что Штатам это не нужно, кроме того, для этого нужно согласие других стран-участниц "нормандского формата".

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил международный эксперт Владислав Фарапонов.

Эксперт отметил, что украинская повестка дня перед новой администрацией президента США достаточно широка, поскольку есть большие ожидания относительно участия США в расширенном "нормандском формате", привлечения США к "Крымской платформе", назначения постоянного посла США в Украине. Однако ожидать реализации или даже быстрой реакции США по этим вопросам не следует, говорит Владислав Фарапонов. По его мнению, Украине следует сконцентрироваться на двух-трех пунктах.

"Я думаю, что примерно где-то к концу лета, возможно, мы будем иметь понимание в долгосрочной перспективе, какую линию будет проводить новая администрация на украинском направлении", – сказал Владислав Фарапонов.

Эксперт называет маловероятным то, что США присоединятся к "нормандскому формату".

"Я довольно скептически к этому сценарию отношусь. Мне кажется, что несмотря на то, что пришла демократическая администрация, которую у нас почему-то принято считать претендентом на какого-то мирового полицейского, но мне кажется, что все равно шансов на реальное привлечение США к "нормандскому формату" очень мало, потому что им это просто не нужно. Для того, чтобы были привлечены США, нужно согласие всех остальных участников. Очевидно, что привлечение такого неоднозначного игрока, у которого есть недоразумения с другим контраверсионным игроком, конечно, я думаю, что оно только вызовет реальные противоречия и к разрешению ситуации не приведет", – сказал Владислав Фарапонов.

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Напомним, накануне состоялась инаугурация 46 президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Впоследствии стало известно, что новоизбранный президент США Джо Байден подписал первые 15 указов, среди которых вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения.

Как сообщали, в дополнение к принятым в день инаугурации решениям, администрация нового американского президента Джо Байдена представила свой амбициозный план дополнительных действий в течение первых 10 дней пребывания у власти.