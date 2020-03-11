Макс Бужанский в программе "HARD с Влащенко", – полное видео

Народный депутат ответил на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали программу "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко был народный депутат Украины от "Слуги народа" Макс Бужанский.

Темы программы:

Обвал мировых рынков – что будет с курсом гривни?

Падения самолета рейса MH17 на востоке Украины – выяснили ли Нидерланды, кто на самом деле виноват в трагедии?

А также главная интрига последних дней – кто же займет место генерального прокурора Украины?

Обо всем этом и не только – народный депутат от фракции "Слуга народа" Макс Бужанский в новом, еще более горячем формате "HARD с Влащенко". Итоги дня.

Полное видео можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.