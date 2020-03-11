Макс Бужанский: Генпрокурором должен стать Андрей Портнов

Макс Бужанский Фото - скриншот

Однако есть некоторые сложности, говорит нардеп

Генеральным прокурором Украины должен быть юрист Андрей Портнов, и это без каких-либо вариантов.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Макс Бужанский.

Ведущая Наташа Влащенко поинтересовалась у парламентария, кого он сегодня назначил бы на должность генерального прокурора Украины (напомним, 5 марта Верховная Рада отправила генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку в отставку). Максим Бужанский ответил, что на эту должность он предложил бы кандидатуру юриста Андрея Портнова.

"Давайте называть вещи своими именами: если мы хотим, чтобы оно работало на все 100, так, как должно быть, генеральным прокурором должен быть Андрей Портнов. Это без всяких вариантов. Но есть три сложности. Первая: я не представляю себе, чтобы Андрей Портнов вдруг согласился поменять свою жизнь абсолютно независимого свободного человека на эту работу. Это раз. Второе. У нас действует дискриминационный закон... закон о люстрации, который стоит вторым пунктом, который, насколь я понимаю, ограничивает его возможности в этом, в том числе. И третье - мы слишком много внимания, к сожалению, обращаем на какие-то потусторонние вопли 8% политических всяких "Голоса" и "Европейской Солидарности", – заявил Макс Бужанский.

Новости по теме: Илья Кива: Рябошапка как генеральный прокурор вел антиукраинскую политику

Напомним, юрист Андрей Портнов заявил, что лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук скрывал свои доходы от концертов через оффшорные компании – все, чтобы не платить налоги в украинский бюджет.

Ранее Андрей Портнов заявлял, что Святослав Вакарчук украл у армии миллионные налоги, которые должен был заплатить от концертов, корпоративов и продажи дисков и альбомов.