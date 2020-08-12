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Макрон обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон Фото из открытых источников

Главы государств дали положительную оценку договоренностям по прекращению огня и договорились продолжить сотрудничество в "нормандском формате"

В среду, 12 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Одним из вопросов, который обсудили политики - ситуация на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Так, во время разговора, который инициировала французская сторона, были обсуждены различные аспекты урегулирования конфликта на востоке Украины. В частности, речь шла о принятом решении Трехсторонней контактной группы (ТКГ) о введении полного прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

В целом президенты положительно оценили подписанные договоренности. Однако, Владимир Путин отметил важность неукоснительного выполнения Украиной обязательств по политическим аспектам Минских договоренностей, в частности, налаживания прямого диалога Киева с Донбассом. 

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Кроме этого, президенты Франции и России договорились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата".

Напомним, с 27 июля было начато полное и всеобъемлющее прекращение огня на линии разграничения на Донбассе. Однако, несмотря на договоренности, нарушения стороны незаконных вооруженных формирований продолжились.

В то же время в Офисе президента Украины заверили, что новые обстрелы не несут системного характера. 

 

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