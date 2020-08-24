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Маас назвал условия для встречи глав МИД стран-участниц "нормандской четверки" в сентябре

Гайко Маас

 Фото из открытых источников

Немецкий дипломат также сделал предположение об обсуждении "формулы Штайнмайера"

Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что для проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" нужно реализовать решения, о которых договорились в Париже. Об этом немецкий дипломат рассказал во время совместной пресс-конференции с главой украинского МИД во время визита в Киев, сообщает РБК-Украина.

"Для того, чтобы мы встретились в "нормандской формате" в сентябре на уровне министров иностранных дел, нам надо говорить, каким образом реализуются решения, достигнутые в Париже. Это касается и перемирия, и обустройства дополнительных пунктов переходов. Мы договорились о многих проектах, которые необходимо реализовывать. Есть также ряд экономических и социальных тем", - рассказал Маас.

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Он также отметил, что если сторонам удастся реализовать прошлые договоренности, то появится возможность обсудить и политические вопросы, в частности формулу Штайнмайера, проведение выборов на Донбассе и способ передачи полномочий на границе.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующую пятницу, 28 августа, состоится встреча советников "нормандской четверки"

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