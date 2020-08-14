Люди с иностранным опытом пытаются его применить в Украине, не понимая наших реалий, – Грищенко

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Фото: rudenko.kiev.ua

Если в течение 2-3 месяцев Саакашвили не покажет результат, общество будет требовать очень существенной оценки, прогнозирует дипломат

Люди с иностранным опытом пытаются его применить в Украине, однако не понимают украинских реалий.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил дипломат, в прошлые годы вице-премьер и дважды – министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, комментируя результаты работы Михаила Саакашвили на посту председателя Исполнительного комитета реформ.

"Мы видим еще один пример, когда люди, возможно, с каким-то определенным опытом зарубежным, пытаются его применить у нас, не понимая наших реалий. Реалии в каждой структуре разные. Я думаю, что, если мы надеемся на высокую результативность, то, пожалуй, это будет бесполезно. Нам нужен не столько офис каких-то там реформ, сколько желание разобраться в ситуации секторально и очень основательно. В чем проблема? В чем проблема кадровая и как ее решить? Что можно сказать по этому поводу? Если в течение еще двух-трех месяцев господин Саакашвили не покажет результат, я думаю, что не столько уж нынешняя власть, как украинское общество будет требовать очень существенной оценки и решения, и последствий того, что мы потеряли время. Теряя время, мы упускаем колоссальные возможности, и в этом огромная проблема. Тем более, что недобор средств в госбюджет приводит к зависимости от международных займов, что потом влияет на решение нашей власти, правительства и даже парламента. Следовательно, с этим надо очень серьезно разбираться", – подчеркнул Константин Грищенко.

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Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

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