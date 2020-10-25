Люди потеряли доверие к власти и веру в завтрашний день, – Ставнийчук о низкой явке

Марина Ставнийчук Скріншот із відео

Действующая власть плохо готовила проведение местных выборов, говорит Марина Ставнийчук

Низкая явка на местных выборах в Украине свидетельствует о том, что люди потеряли доверие к власти и веру в завтрашний день.

Об этом в эфире марафона "Местные выборы в Украине" на телеканале ZIK заявила заслуженный юрист Украины, член Венецианской комиссии в 2009-2013 годах Марина Ставнийчук.

Гостья студии отметила, что действующая власть плохо готовила проведение местных выборов, которые состоялись сегодня в Украине. Она подчеркнула, что голосование было довольно сложным в связи с тем, что избиратели не были ознакомлены с избирательной системой, мало могли прочитать избирательные бюллетени и т. п.

"Но самый сложный вопрос заключается сегодня в том, что явка была низкая. Власть опирается на то, что это коронавирус, что карантин, что люди боялись заразиться на участках. А я считаю, что низкая явка на этих местных выборах даже в сравнении с низкой явкой, которая всегда наблюдается на местных выборах по сравнению с общенациональными, в парламент или президентскими выборами, – низкая явка связана с тем, что люди потеряли доверие к власти в целом. И больнее всего, что люди потеряли веру в завтрашний день. Поэтому наблюдается такая низкая явка", - сказала Марина Ставнийчук.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов самыми сложными в истории Украины.

По состоянию на 19:00 правоохранители открыли около 70 уголовных производств.

В 20:00 избирательные участки в Украине закрылись.

В ЦИК сообщили, что явка на местных выборах составила ориентировочно 37%.

В Комитете избирателей Украины заявили, что, несмотря на низкую явку, местные выборы в Украине будут признаны действительными, а поставить под сомнение в целом результаты невозможно.